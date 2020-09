Grevesmühlen/Schönberg

Deutlich mehr Fahrzeuge als sonst waren am Dienstagmorgen vor dem Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen zu sehen. Die Eltern nutzten zum größten Teil die Buswendeschleife, um ihre Kinder aus dem Fahrzeug springen zu lassen. Busse fuhren bis 9 Uhr nicht. Es wurde gestreikt.

Bei älteren Schülern am Gymnasium standen wichtige Klausuren an. Sie haben sich zum Großteil von ihren Eltern fahren lassen. Quelle: Michael Prochnow

Verpflichtet waren die Eltern nicht, ihren Nachwuchs zur Schule zu bringen. Dennoch wollte gerade in den höheren Klassen kaum jemand dem Unterricht fernbleiben. Denn es standen Klausuren an, wie Schulleiterin Andrea Großmann bestätigte. Obwohl der Streik im öffentlichen Nahverkehr bereits länger bekannt ist, sind die Arbeiten nicht verschoben worden. „Der Klausurenplan ist eng gestrickt“, begründet Andrea Großmann. Das würden auch die Schüler und Eltern verstehen und sehr ernst nehmen. Schließlich hatte es in diesem Jahr coronabedingt schon genug Ausfall gegeben.

Auch an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen standen die Lehrer nicht vor leeren Klassen. „Zehn Schüler sind abgemeldet worden“, berichtete Schulleiterin Brunhilde Hallmann.

Vor dem Gelände von Nahbus in Grevesmühlen waren am Dienstagmorgen mit Steffen Bühring und Olaf Niemann nur zwei Busfahrer anzutreffen. Seit kurz nach 4 Uhr standen die Vertreter der Belegschaft dort. „Aufgrund von Corona haben wir darauf verzichtet, mit vielen Kollegen hier zu stehen. Das wäre mit den Abstandsregeln zu kompliziert“, begründete Steffen Bühring.

Dass bundesweit die Mitarbeiter im ÖPNV die Arbeit niedergelegt haben, sieht der Busfahrer als Erfolg an. „30 Jahre nach der Wende ist es mehr als überfällig, dass es einen einheitlichen Tarif gibt“, argumentierte er. Und dabei gehe es mitnichten nur um Geld. „Es geht vor allem um Überstunden, Urlaub und viele andere Sachen, die bisher jedes Unternehmen für sich regelt.“

Steffen Bühring (links) und Olaf Niemann vor dem Nahbus-Gelände in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Die Mitarbeiter von Nahbus hatten erst vor wenigen Monaten gestreikt, dreimal legten die Busfahrer in Grevesmühlen und Wismar bis Mitte März die Arbeit nieder, weil sie zusammen mit Verdi für einen neuen Tarif kämpften. Mit Erfolg. „Mitte April hat der Kommunale Arbeitgeberverband eingelenkt, es hat sich gelohnt, dass wir damals auf die Straße gegangen sind“, so Steffen Bühring.

Wegen des Warnstreiks am Dienstagmorgen war am Busbahnhof in Grevesmühlen keine Menschenseele zu sehen – nur zwei Räder, die an einem Geländer angeschlossen waren. Da die Busse ab 9 Uhr wieder fuhren, griff der der eine oder andere am Morgen auf ein Taxi zurück, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Zum Feierabend ging es mit dem Bus zurück zum Busbahnhof.

Mit dem Elterntaxi zum Unterricht: Einige Schüler ließen sich am Dienstag zum Ernst-Barlach-Gymnasium fahren. Quelle: Jürgen Lenz

Keine Probleme wegen des Streiks gab in den Grundschulen im Schönberger Land. Die Kinder kamen zum Unterricht. Anders die Situation im Ernst-Barlach-Gymnasium und in den Regionalen Schulen, die meist größere Einzugsgebiete haben. Hier kamen etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen zur Schule. Etliche Eltern bildeten Fahrgemeinschaften. Die Lehrer im Gymnasium erteilten regulären Unterricht. Sie nutzten aber auch die Schulcloud für Unterricht übers Internet.

Von Michael Prochnow, Jana Franke und Jürgen Lenz