Wenn am 27. April wieder die ersten Schüler zum unterricht kommen, müssen auch die Busse wieder fahren. Nahbus kehrt damit wieder zum regulären Fahrplan zurück. Alle Fahrgäste müssen aber eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Leute steigen in der Ostseeallee in Boltenhagen in einen Bus von Nahbus ein. Quelle: Silke Fischer