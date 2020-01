Nahbus rechnet mit Streikausdehnung in Nordwestmecklenburg

Wismar

Müssen sich die Fahrgäste auf eine Ausdehnung des Warnstreiks in Nordwestmecklenburg einstellen? Nahbus rechnet jedenfalls damit. Volker Wittke, Leiter Verkehr: „Nach bisher unbestätigten Meldungen besteht die Möglichkeit, dass der bisher nur für den heutigen Tag angekündigte Warnstreik bis morgen, 31. Januar, um 6 Uhr ausgedehnt werden könnte. Sollte es zu dieser Ausdehnung kommen, ist davon auszugehen, dass es bis 6 Uhr zu Einschränkungen im Linienverkehr kommen wird.“

Nahbus geht nach dem augenblicklichen Kenntnisstand allerdings davon aus, dass am Freitag die Busse im Rahmen der Schülerbeförderung voll umfänglich fahren. „Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass bei Ausdehnung des Streiks bis Freitag 6 Uhr einzelne Schülerverkehre nur mit Verspätung ausgeführt werden können“, so Christoph Wohlleben. Der Sprecher des Landkreises kündigt nach Bekanntwerden bestätigter Meldungen aktuelle Informationen an.

Verdi-Vertreter Karl-Heinz Pliete sagte auf OZ-Anfrage: „Es kann mit allem gerechnet werden.“ Der Warnstreik am Donnerstag sei auf alle Fälle ganztägig. Für 17.30 Uhr kündigte er eine Pressemitteilung an. Dann wolle die Gewerkschaft sagen, ob, wann, wie und wo mit weiteren Maßnahmen zu rechnen sei und wer betroffen sein könnte.

Die Busfahrer fordern eine Angleichung der Löhne und Gehälter an das Niveau in Schleswig-Holstein. Bedeutet: Zwei Euro mehr Stundenlohn und 100 Euro. Doch davon sind die Verhandlungen, die am 17. Februar fortgesetzt werden, offenbar noch weit entfernt.„Das Angebot, das uns die Gegenseite vorgelegt hat, ist nicht ansatzweise das, was wir uns vorstellen“, sagt Pliete.

Der Warnstreik am heutigen Donnerstag ist der dritte innerhalb von zwei Wochen.

Mehr lesen können Sie hier:

Streik legt Busverkehr in Nordwestmecklenburg lahm

Von Heiko Hoffmann