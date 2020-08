Wismar

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 17 Uhr auf der A 20, Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Lübeck, gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Der 34-jährige Fahrer einer Suzuki fuhr an der Anschlussstelle Zurow auf die A 20 auf. Hierbei verlor der Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der Mann verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Anzeige

Die Autobahnauffahrt war für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt.

Weitere OZ+ Artikel

27-Jähriger bei Autounfall verletzt

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall auf der A 20 kam es am Montag in den frühen Morgenstunden. Etwa 600 Meter vor dem Rastplatz Schönberger Land, in Fahrtrichtung Rostock, fuhr der Fahrer eines Ford auf eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Sattelzugmaschine mit Auflieger auf, stieß anschließend mit der Mittelschutzplanke zusammen und kam in der Bankette zum Stehen. Der Vorfall ereignete sich 3.30 Uhr.

Der 27-jährige Fordfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Der 54-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, zur Bergung des Fords sowie der Beseitigung herumliegender Fahrzeugteile und ausgelaufener Betriebsstoffe war die A20 halbseitig gesperrt.

Von OZ