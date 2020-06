Naschendorf: 47-Jährige landet mit 1,85 Promille im Graben

Naschendorf

Wie die Polizeiinspektion Wismar mitteilt, sind am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer unter unter Einfluss von Alkohol erwischt worden. Auf der B 105 in Höhe der Abfahrt Naschendorf entdeckten die Beamten eine 47-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen im Graben gelandet war. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt am Nachmittag 1,85 Promille. Ereignet hatte sich der Fall bereits am 12. Juni.

Der nächste Fall: In den frühen Morgenstunden des 13. Juni erhielt die Autobahnpolizei in Metelsdorf einen Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Mann und stellten seinen Pkw in der Ortslage von Rehna fest. Weitere Ermittlungen führten zu einem 46-Jährigen, der deutliche alkoholbedingte Anzeichen aufwies. Ein entsprechender Test ergab 2,17 Promille.

Anzeige

Um 7.40 Uhr am 13. Juni fiel Beamten des örtlichen Polizeihauptrevieres ein Autofahrer in Wismar Wendorf auf, der sich in unsicherer Art und Weise mit seinem Pkw fortbewegte. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich: Das Testgerät zeigte 2,4 Promille an.

Weitere OZ+ Artikel

Fast zur selben Zeit, um 7.20 Uhr stellte die Wismarer Polizei einen Mann fest, der mit einem Auto bei Kritzow in einen Graben gefahren war. Der unverletzte 19-Jährige wies einen Atemalkohol von 1,07 Promille auf. Damit nicht genug: Es stellte sich heraus, dass er das Fahrzeug unbefugt genutzt hatte, eine Fahrerlaubnis hat er auch nicht.

Lesen Sie auch

Von Michael Prochnow