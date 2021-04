Naschendorf

Das ist schon ziemlich dreist. Unbekannte haben an der Abfahrt Naschendorf an der B 105 bei Grevesmühlen einen Fernseher in einer Streusandkiste entsorgt. Das TV-Gerät passt gerade so in den Behälter, in dem die Straßenmeisterei Sand vorhält, um die abschüssige Auffahrt bei Glätte damit zu streuen.

Die Deponie in Neu Degtow, wo Fernseher übrigens kostenlos abgegeben werden können, befindet sich gerade einmal zwei Autominuten von dem Fundort entfernt. Entweder hat derjenige, der die Flimmerkiste dort entsorgt hat, das nicht gewusst, oder er war einfach zu bequem, noch ein paar Meter zu fahren. Wenigstens ist der Fernseher nicht im Wald gelandet. Hinweise über den Verursacher nimmt das Ordnungsamt in Grevesmühlen entgegen.

Von Michael Prochnow