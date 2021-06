Nationalmannschaft, Depression, Kreuzfahrt: Diese Themen beschäftigen Klützer Schüler

Klütz

Junge Leute haben eine Meinung zu aktuellen Themen und Ereignissen. Heute schreiben Schüler der 8. Klasse der Regionalen Schule in Klütz zu Schwerpunkten in der OZ oder zu eigenen Themen, die sie beschäftigen.

Geld für leere Kassen

Torben Passemann (14): Viele Orte in MV leben vom Tourismus, auch Boltenhagen. In den vergangenen Monaten hat die Branche unter fehlenden Gästen gelitten, aber auch Geschäfte, Restaurants und Schwimmbäder. Mieten und laufende Kosten liefen weiter. Jetzt hoffe ich, dass alles wieder öffnet, damit wieder Geld in die leeren Kassen kommt.

Torben Passemann (14), Klasse 8, Regionale Schule in Klütz, Mads, Medien an der Schule Quelle: Klaus Amberger

Tourismus ist anstrengend

Joel Büchel (15): Ich finde den Tourismus anstrengend, weil in der Saison immer alles voller Menschen ist. Am Strand ist dann wenig Platz, Fahrrad fahren ist auch schwierig, wenn die Radwege besetzt sind und die Urlauber meckern bei jeder Kleinigkeit. Natürlich ist der Tourismus wichtig. Aber die Preise steigen von Jahr zu Jahr. Doch damit muss man klarkommen, weil wir in einem Urlaubsland leben.

Hygiene-Regeln einhalten!

Justin Sohr (14): Es ist gut, dass der Tourismus wieder loslegen kann im Land. Jedoch sollte man es nicht zu schnell angehen und Hygieneregeln weiterhin einhalten, da es sonst zu vielen Infektionen mit dem Coronavirus kommen könnte. Ich würde auch weiterhin Tests anbieten.

Stark: Müller und Hummels

Pascal Zacher (14): Es ist gut, dass Thomas Müller wieder zurück in der Nationalmannschaft ist. Er ist einer der besten Spieler, die Deutschland hat. Mit ihm wird es besser laufen, weil er gute Stimmung mitbringt. Das stärkt den Zusammenhalt im Team.

Pascal Zacher (14), Klasse 8, Regionale Schule in Klütz, Mads, Medien an der Schule Quelle: Klaus Amberger

Tizian Müller (14): Thomas Müller und Mads Hummels bringen viel Erfahrung mit in die Fußball-Nationalmannschaft. Deshalb ist es richtig, diese WM-Spieler von 2014 mit ins noch sehr junge Team zu holen. Trotzdem haben die beiden keine Stammplatz-Garantie und müssen sich gegenüber jungen Talenten behaupten.

Schiffe müssen sauberer fahren

Ian Mac Behling (15): Riesige Kreuzfahrtschiffe werden gebaut, mit allen Annehmlichkeiten. Doch mit welchem Treibstoff werden solche Schiffe angetrieben, wie viel Energie verbrauchen sie? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Denn die Treibstoffe müssen auch moderner und umweltfreundlicher werden.

Ian Mac Behling (15), Klasse 8, Regionale Schule in Klütz, Mads, Medien an der Schule Quelle: Klaus Amberger

Kinder impfen lassen?

Vanessa Juliane Jung (14): Damit Kinder gegen Corona geimpft werden können, sollte man zunächst die Nebenwirkungen der Impfungen herausfinden. Dann sollten junge Leute geimpft werden, damit sie auch wieder mehr „Freilauf“ haben. Dann braucht man auch keinen Test mehr, wenn man beispielsweise zum Friseur geht. Dort könnte man den Impfpass zeigen.

Svenja Feustel (13): Kinder sollten noch nicht geimpft werden. Erstens: Es gibt zu wenig Impfstoffe. Zweitens: Kinder haben ein besseres Immunsystem als ältere Menschen. Es reichen zunächst Schnelltests für Kinder. Wenn genügend Impfmittel vorhanden sind, können Kinder geimpft werden. Das finde ich dann in Ordnung.

Depressive Menschen begleiten

Hannah Steinhöfel (15): Viele, die das Wort Depression hören, haben falsche Vorstellungen. Viele denken an Selbstverletzungen (ritzen) oder Selbstmord. Depressionen haben auch etwas mit Angstzuständen zu tun (Angst, fremde Menschen anzusprechen), auch mit kontrolliertem Erbrechen nach Mahlzeiten oder Stimmungsschwankungen. Manche greifen zu Betäubungsmitteln, um nicht viel über ihren Zustand nachzudenken. Deshalb muss man für solche Leute da sein, um sie zu begleiten.

Reden über Selbstverletzungen

Frauke Waag (14): Über Selbstverletzungen bei Jugendlichen wird zu wenig geredet. Junge Leute tun sich aufgrund psychischer Probleme selbst etwas an und trauen sich nicht, darüber zu reden. Weil es Vorurteile gibt, wie zum Beispiel: „Sie macht das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen.“ Doch das ist oft nicht der Fall. Es ist ein Hilfeschrei. Deshalb muss man reden. Vielleicht sollte es in Schulen Personen dafür geben.

Brasilianer wehren sich

Mojag Witt (15): Es ist richtig, dass in Brasilien viele Menschen gegen den brasilianischen Präsidenten Bolsonario und seine Corona-Politik protestieren. Sie stellen klare Forderungen, weil Brasilien von der Pandemie sehr betroffen ist. Jetzt muss die Produktion der Impfstoffe schnell erhöht werden und es muss den ärmeren Menschen mehr Sozialhilfe angeboten werden.

Mojag Witt (15), Klasse 8, Regionale Schule in Klütz, Mads, Medien an der Schule Quelle: Klaus Amberger

Von Klaus Amberger