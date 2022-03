Natur pur und eine gute Gemeinschaft: Das bieten Wanderungen in Nordwestmecklenburg

Schlagsdorf

Innehalten und entschleunigt einen Weg gehen, um wieder stärker mit sich selbst in Verbindung zu kommen: Dazu laden in diesem Jahr drei Wanderungen durch Nordwestmecklenburg und das benachbarte Schleswig-Holstein ein. „Die Wege verbinden die historischen Klosterstandorte und durchziehen eine wunderbare Landschaft im Biosphärenreservat Schaalsee und dem Naturpark Lauenburgische Seen. Außerdem passieren wir die historische Trennlinie zwischen Ost und West“, kündigt Andreas Wagner, Leiter des Grenzhus in Schlagsdorf an. Es ist neben dem Klosterverein Rehna, der Künstlerin Sabine Egelhaaf, dem Evangelischen Frauenwerk Lübeck-Lauenburg und der Tourist-Information Ratzeburg einer der Organisatoren.

Nach ihrer Auskunft laden die „Pilgertouren“ dazu ein, sich von der Schönheit und Vielfalt der Natur inspirieren zu lassen und Gemeinschaft zu erleben. Spirituelle Impulse und Texte werden die Wanderungen begleiten.

Geschichten vom geschleiften Dorf an der Grenze

„Am 23. und 24. April geht es auf dem Mönch-Ernestus-Weg von Ratzeburg nach Rehna“, kündigt der Klosterverein an. Am Sonnabend startet die 32 Kilometer lange Wanderung um 10 Uhr am Dom in Ratzeburg. Von dort führt sie entlang des Ratzeburger Sees, durch das Kupfermühltal, dann entlang des Mechower Sees und der ehemaligen innerdeutschen Grenze bis nach Schlagsdorf, wo ein Zwischenstopp geplant ist, bevor es weitergeht durch das Biosphärenreservat Schaalsee. Hier sind die Stille des Lankower Sees und die Geschichten des geschleiften Dorfes Lankow zu entdecken. Übernachten werden die Wanderer in der Begegnungsstätte in Groß Thurow. Am Sonntag endet die Pilgertour nach einem Orgelspiel in der Kirche in Rehna bei Kaffee und Kuchen im Nonnengarten.

„Die Kosten für das Pilgerwochenende betragen 50 Euro für Übernachtung, Abendessen, Frühstück, Lunchpaket, Kaffee und Kuchen“, erläutert der Klosterverein. Wer Interesse hat mitzupilgern, kann sich so anmelden: E-Mail info@kloster-rehna.de oder Telefon 038872/52765 Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr.

Zweite Tour führt nach Zarrentin am Schaalsee

An die Kloster- und Stadtinformation kann sich auch wenden, wer bei der zweiten Tour dabei sein will: „Pilgern von Rehna nach Zarrentin“ am 23. und 24. Juli. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr an der Kloster- und Stadtinformation, Kirchplatz 1a. Komplettpreis für die 34 Kilometer lange Tour: ebenfalls 50 Euro.

25 Euro zahlt, wer am 10. September bei der dritten Wanderung mitgehen will: „Pilgern auf dem Bischofsweg von Zarrentin nach Ratzeburg.“ Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Ratzeburg an: E-Mail tourist-info@ratzeburg.de, Telefon 04541/8000886.

Von Jürgen Lenz