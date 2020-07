Friedrichshagen

Joachim Schünemann (70) ist ein alteingesessener Friedrichshäger. Seine Familie wohnt seit vielen Generationen in dem Dorf, das zur Gemeinde Upahl gehört. In seiner Freizeit geht Schünemann gern auf den Wiesen hinter dem Dorf am Poischower Mühlenbach spazieren, gemeinsam mit seiner Frau Christiane und Hündin Mira. Dabei hat der ehemalige Biologielehrer und Hobby-Entomologe (Insektenforscher) jetzt eine Entdeckung gemacht, die ihn freut – vielleicht aber auch für die Agrarproduktivgenossenschaft Plüschow interessant ist.

Die Raupe des später etwas daumennagelgroßen Nachtfalters Jakobskrautbär, auch Blutbär genannt (lat.: Tyria jacobaeae L.): Ernährt sich von dem für Pferde und Kühe besonders giftigen Jakobskreuzkraut. Quelle: Archiv

Schünemann hat die auffällig gestreiften Raupen eines Nachtfalters entdeckt, der Blutbär oder auch Jakobskrautbär genannt wird. Und der hat eine ganz besondere Eigenschaft. Die erklärt er bei einem Vor-Ort-Termin mit Kay Kessin (40), dem Pflanzenbauleiter der AGP: „Die Raupen ernähren sich vom Jakobskreuzkraut.“

Das Jakobskreuzkraut mit seinen zahlreichen gelben Blütenblättern, meist 13, ist zwar schön anzusehen, verursacht aber bei anderen Tieren, die es fressen, Leberschäden. Beim Menschen kann das Jakobskreuzkraut Allergien auslösen.

Nachtfalter dämmt Kraut ein?

Dabei wird die lebende Pflanze auf der Koppel von Rinden, Pferden und Schafen aufgrund der Bitterstoffe, die sie enthält, verschmäht – sie fressen quasi drumherum. Anders ist das beim Heu: Pflanzen des Jakobskreuzkrautes, die mit abgemäht werden und mit dem Heu verfüttert werden, enthalten keine Bitterstoffe mehr, jedoch noch immer das Gift. Tiere, die mit dem

Das Foto zeigt gelb blühendes Jakobskreuzkraut. Quelle: dpa

Jakobskreuzkraut durchsetztes Heu fressen, können lebensgefährlich erkranken oder sterben. Die Pflanze wird deshalb von Tierzüchtern bekämpft.

Kann der daumennagelgroße Schmetterling eventuell dabei helfen, das Jakobskreuzkraut auf den Flächen der AGP in den Griff zu bekommen? „Das wäre etwas, was wir aus verschiedenen Gründen einmal austesten sollten“, sagt Landwirt Kessin. Auch ihm mache einerseits das Artensterben der Insekten Sorge – andererseits müsse er auf den extensiv bewirtschafteten Flächen der AGP das Jakobskreuzkraut-Problem in den Griff bekommen. „Bisher entfernen wir es Jahr für Jahr händisch“, sagt er. „Chemie einsetzen, geht nicht.“

Extensiv statt intensiv

Die Flächen südlich von Friedrichshagen wurden schon vor mehr als zwei Jahrzehnten zu Ausgleichsflächen für die Autobahn A 20 bestimmt. Sie werden ökologisch von der AGP Plüschow bewirtschaftet, nicht gedüngt, nur gemäht und gemulcht. Der Frühjahrsgrünschnitt wird für die Produktion von Silofutter verwendet. Als Erfolg dieser Art von Bewirtschaftung ist zu verzeichnen, dass inzwischen eine artenreiche Pflanzengesellschaft auf diesen Flächen entstand und dort auch noch verhältnismäßig viele Arten von Insekten anzutreffen sind. Ein anderer Effekt dieser Art von Bewirtschaftung ist aber eben auch, dass sich nicht nur nützliche Kräuter, wie das Johanniskraut, ansiedelten, sondern eben unter anderem auch das Jakobskreuzkraut.

Nicht verwechseln! Das Johanniskraut – das auch bei Depressionen hilft – sieht von weitem dem Jakobskreuzkraut ähnlich – es leuchtet ebenfalls gelb und auch die Form der Blüte ist ähnlich. Gravierender Unterschied jedoch ist, dass das Johanniskraut immer exakt fünf Blütenblätter besitzt, während es beim Jakobskreuzkraut in der Regel 10 bis 13 Blütenblätter sind.

Kessin sagte Schünemann nun zu, mit dem Abmähen der jetzigen Vegetation auf der Wiese – dort wo der Jakobskrautbär derzeit anzutreffen ist – bis Ende August zu warten. „Dann“, so erklärte Schünemann, „werden sich die Raupen verpuppt haben, um am Erdboden in einem Gespinst zu überwintern. So könnte im nächsten Jahr eine neue Generation dieses Falters entstehen.“

Falter soll das Ausreißen von Hand ersetzen

Die Hoffnung des ehemaligen Biologielehrers und des Pflanzenbauleiters der AGP Plüschow ist dabei auch, dass die Falter tatsächlich die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes sichtbar beeinträchtigen, sodass das Ausreißen von Hand zumindest teilweise erspart bleibt.

Die Raupen selbst, erklärte Joachim Schünemann noch, sind für andere Tiere auch giftig. Sie sind also selbst gut geschützt, sofern ihnen das Jakobskreuzkraut als Nahrungsquelle nicht genommen wird. Ist es nicht vorhanden, ernähren sich die Raupen des Blutbären zum Beispiel auch von Huflattich und Pestwurz.

Von Annett Meinke