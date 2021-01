Schönberg

Jahrelang war es eine Zitterpartie für den Badeteich-Verein in Schönberg. Die Mitglieder mussten sich immer wieder fragen: Zahlt die Stadt einen Zuschuss, ohne den wir das Naturbad nicht betreiben können? In diesem Jahr und im nächsten wird sie es nach einem Beschluss der Stadtvertretung tun. Und nicht nur das. Die Kommunalpolitiker haben jetzt auch signalisiert, dass sie die Finanzspritze in den Vertrag zwischen Verein und Stadt aufnehmen wollen. Das würde bedeuten: Der Betrieb des Badeteichs wäre langfristig gesichert. Die Vereinsmitglieder müssten dann nicht wieder bangen.,

Je 15 000 Euro stellt die Stadt Schönberg in diesem Jahr und im nächsten bereit, damit der Verein die Rechnungen für Gas, Wasser und Strom bezahlen kann. „Das ist erst einmal gut so“, erklärt der Vorsitzende Michael Heinze. Auf die Frage, ob der Betrieb des Naturbads damit 2021 und 2022 gesichert ist, antwortet er: „Ja.“ 2019 brauchte der Verein 13.154,74 Euro für Gas, Wasser und Strom. Im vorigen Jahr waren es 13 883,42 Euro.

Vorsitzender: „Jedes Jahr dieses Theater.“

Michael Heinze sagt, es wäre gut gewesen, wenn die Stadtvertreter nicht nur die Zuschüsse für dieses Jahr und das kommende beschlossen hätten, sondern auch gleich den Vertrag geändert hätten. Er sei aber zuversichtlich, dass sie das noch machen werden.

„Wir bemühen uns weiter um Sponsoren“, sagt Michael Heinze, Vorsitzender des Badeteich-Vereins in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

In einer Sitzung des Schönberger Finanzausschusses hatte Michael Heinze noch betont: „Womit ich langsam nicht leben kann, ist, dass wir jedes Jahr dieses Theater spielen.“ Der FC 95 und Museumsverein müssten den Zuschuss der Stadt nicht immer wieder neu beantragen. Bei ihnen sei er im Vertrag vereinbart. Felix Oeser (SPD) antwortete: „Ich habe nichts dagegen, dass man einen Antrag stellt, den Vertrag für den Badeteich-Verein zu überarbeiten.“ Es müsse grundlegend darüber nachgedacht werden, wie man als Stadt den Verein besser unterstützt.

Ohne Finanzspritze kommt er nicht über die Runden. Eintrittsgelder und Spenden reichen nur, um den Hausmeister, Aufwandsentschädigungen, Wasserproben und einige weitere Kosten zu zahlen, nicht aber für Strom, Wasser und Gas. Michael Heinze bedauert: „Trotz großer Bemühungen des Vereins gelingt es nicht, vermehrt Spenden einzuwerben beziehungsweise Sponsoren zu akquirieren.“

Verein bemüht sich um Sponsoren

„Wir bemühen uns weiter um Sponsoren“, bekräftigt Michael Heinze. Das Unternehmen Lindal und die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft sind bisher die größten privaten Geldgeber. Sie machen im Naturbad mit Bandenwerbung auf sich aufmerksam.

Michael Heinze sagt: „Wir hoffen, dass es im Winter kalt genug wird, damit wird wir zum Schlittschuhlaufen einladen können.“ Das Anbaden planen die Badeteichfreunde für den Monat Mai.

Stadtvertretung beschloss Aus für Freibad

24 Mitglieder hat der Verein. Er ging aus dem 1996 gegründeten „Verein zum Erhalt des Schönberger Freibades“ hervor. 1998 informierte das Gesundheitsamt, dass es dem Betrieb des Freibads nicht ohne Beseitigung zahlreicher Mängel zustimmen wird. Die Stadtvertretung schloss eine kostspielige Sanierung ab. Das Freibad wurde geschlossen.

1999 griff der Verein die Idee auf, das Schwimmbad zum naturnahen Badeteich umzubauen. Der Vorteil: weniger Kosten. 2004 lud der Verein zum ersten Arbeitseinsatz für das Naturbad ein, zwei Jahre später zum ersten Anbaden.

