Dassow

Ein besonderes Schauspiel der Natur entdeckte Stefanie Dutschke am Donnerstagabend, als sie gegen 19.30 Uhr vom Holmer Wald nahe Dassow in den Himmel sah. Der Mond war vom sogenannten Halo-Ring mit Farben umschlossen und gab ein wunderschönes Bild ab. Stefanie Dutschke überlegte nicht lange, ließ sich von ihrem Mann Sven Dutschke das Stativ für die Kamera aufbauen und machte etwa 30 bis 50 Aufnahmen.

So etwas, sagt sie, hatte sie zuvor noch nie gesehen. Für die Familie, die zusammen etwa eine Stunde lang das Ereignis verfolgte, war all das mit einiger Aufregung verbunden. Der zehnjährige Sohn Carl fand heraus, dass am 16. Mai Blutmond ist. Bei dieser totalen Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Der Mond wird am Ende blutrot leuchten. Klar ist schon jetzt, dass Stefanie Dutschke auch diesen Moment mit der Kamera festhalten wird.

Von Dirk Hoffmann