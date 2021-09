Klützer Winkel

Weltweit gilt der dritte Sonnabend im September als „Internationaler Küstenputztag“ (International Coastal Cleanup Day) und es wird zum Müllsammeln am Strand aufgerufen. Die Naturstrände im Klützer Winkel zwischen Dassow und der Steilküste bei Warnkenhagen sollen an diesem Wochenende mit vielen Helfern von dem gesäubert werden, was manche Besucher hinterlassen oder Ostsee und Wind anspülen und heranwehen. Am 18. September wird ab 10 Uhr aufgeräumt.

Der Verein Naturraum Klützer Winkel e.V. von der Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee hat sich mit dem Team der mobilen Kaffeebude „Kuchenfeuer“ und der Kiteschule „Stehtief“ sowie der Stadt Dassow und der Gemeinde Kalkhorst zusammengeschlossen, um möglichst die gesamte Küste abgehen und reinigen zu können.

Bitte selber Werkzeug mitbringen!

Da beim Küstenputztag möglichst wenig neuer Müll entstehen soll, wird gebeten, möglichst eigene Handschuhe und Eimer mitzubringen. Da die Müllentsorgung aber nicht ganz ohne Beutel möglich ist, hat das Team der Naturstation eine Bestellung bei „Wildplastic“ gemacht. Dieses Unternehmen unterstützt die Plastikmüllbeseitigung in Ländern, in denen es keine Recyclingstrukturen gibt.

Der Naturstrand in Barendorf ist weitläufig. Quelle: Malte Behnk

Vier verschiedene Treffpunkte für Helfer

Beim Küstenputztag Klützer Winkel wird an vier verschiedenen Treffpunkten um 10 Uhr gestartet: in Brook am Strandzugang 14, in Groß Schwansee an der Naturstation „Fischerkaten“ am Strandzugang 5, in Barendorf-Seestern an der „Kiteschule Stehtief“ am Strandzugang 11 und in Barendorf an der mobilen Kaffeebude „Kuchenfeuer“ am Strandzugang 7.

Die Müllsammelaktion ist bis etwa 12 Uhr geplant. Die Organisatoren freuen sich auf eine rege Teilnahme.

Von Malte Behnk