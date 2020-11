Nazis in der DDR: Diese Gruppierungen gab es in Wismar und Rostock

Wismar/Rostock

Die ausländerfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 boten ein erschreckendes Bild. Hunderte Jugendliche randalierten in dem Stadtteil. Dass keine Menschen ums Leben kamen, war reines Glück. Denn die Polizei zögerte zu lange, wie spätere Recherchen ergaben. Geblieben ist auch ein Bild von ostdeutschen Jugendlichen, die rechte Parolen grölen.

Die Ursachen für diese Auswüchse der Gewalt liegen, so beschreiben es Historiker, etliche Jahre zurück. Die Wende 1989 brachte lediglich ein Bild an die Öffentlichkeit, das bereits lange in der DDR zu erkennen war – das aber offiziell geheim gehalten wurde: rechte Strömungen unter den Jugendlichen. Ein Blick in die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit für den Bezirk Rostock offenbart, dass das MfS die Szene zwar beobachtete, aber lange Zeit kein Mittel fand, um damit umzugehen.

Anzeige

Angriff auf Gastarbeiter aus Vietnam

So ist ein Vorfall aus Wismar dokumentiert, der sich am 28. Juli 1988 ereignete. Aus den Unterlagen geht hervor, dass gegen 19.30 Uhr vor dem Wohnheim der Mathias-Thesen-Werft, wo unter anderem vietnamesische Gastarbeiter lebten, sieben Jugendliche randalierten. Zeugen berichteten, dass die jungen Männer Parolen riefen wie „ Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus“ und „Wir kommen wieder und brennen euch nieder“.

Die alarmierte Volkspolizei nahm wenig später vier der jungen Männer fest. Der Vorfall war, so konstatierte das MfS damals, eine Folge der Entwicklung, die sie schon länger beobachtet hatte. Und die ihre Ursache nach Ansicht der Stasi-Mitarbeiter in der Anhängerschaft der Fußballklubs hatte. So gab es in Wismar einen Fanklub des FC Hansa Rostock, der sich im sogenannten „Biberbau“ traf.

In den Berichten ist die Rede davon, dass einige Anhänger des FC Hansa sich mit faschistischen Symbolen schmücken und offen das Deutschlandlied singen würden. „Die jugendlichen Fans verherrlichen den Faschismus“, heißt es in der Akte über diese Aktivitäten. Angelegt worden war sie, weil einige der Wismarer Fußballfans im Februar 1988 in Berlin festgenommen wurden. Auch dort hatte die Staatssicherheit die rechten Tendenzen bei einigen Fußballanhängern längst im Visier.

800 Skinheads in der DDR im Jahr 1988

Ein zweiter Brennpunkt neben Wismar, was die rechte Szene in der DDR anbetraf, befand sich laut den Unterlagen des MfS in Rostock. Während die Staatssicherheit die Zahl der sogenannten Skins in der Hauptstadt Berlin im Jahr 1988 auf etwa 150 beziffert, sind es landesweit rund 800, die der gewaltbereiten Szene zugerechnet werden.

Lesen Sie auch

Insgesamt 38 sogenannte Gruppierungen werden aufgeführt, darunter auch welche in Rostock und Wismar. Auch in Rostock registriert die Staatssicherheit, dass die Skinheads vor allem aus dem Bereich der Fußballfans kommen. Noch im November 1989 verfasst die Abteilung XX der Rostocker Bezirksverwaltung einen Bericht, in dem es um die „Verhinderung von Gefährdungen der Sicherheit und Ordnung, die von kriminellen, rowdyhaften Jugendlichen/Jungerwachsenen ausgehen“ geht.

Dazu gibt es eine Auflistung der Zahl der betreffenden Gruppen. So ging die Staatssicherheit zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass im Bezirk Rostock 25 Skinheads, 61 Punks, 12 Gruftis und 87 „sonstige Mitglieder von Konzentrationen und losen Gruppierungen“ aktiv seien. Eine völlig Unterschätzung der Lage, wie sich später herausstellte.

Auszug aus einer MfS-Akte aus dem November 1989 Quelle: Repro Prochnow

Gruftis im Visier der Staatssicherheit

Denn allzu große Aufmerksamkeit widmete der Geheimdienst der DDR den Skinheads offenbar nicht, sie haben andere Jugendgruppen im Visier, die ihnen zumindest aus Sicht der Gesellschaft gefährlicher erscheinen: Die Punks, die sich ab Mitte der 1980er-Jahre von Berlin aus über die ganze DDR ausbreiten. Zwar konzentrierte sich diese Gruppe vor allem auf die Großstädte, vor allem in Berlin gibt es eine beachtliche Szene.

Doch Ableger entwickeln sich auch im Bezirk Rostock. Vor allem, was die sogenannten Gruftis betrifft, die sich durch ihre weiß geschminkten Gesichter, die schwarze Kleidung und die bunten Haare kennzeichnen, steht das MfS vor einem Rätsel. Und der Frage, wie gefährlich sind diese Gruftis eigentlich. In Grevesmühlen gelingt es der Stasi, Ende der 1980er-Jahre einen IM in die Gruppe einzuschleusen, der fleißig berichtet, was die jungen Leute umtreibt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Das Ergebnis ist allerdings wenig hilfreich für die Staatssicherheit. Denn außer der Erkenntnis, dass die jungen Leute schlichtweg genug haben von der Gängelung in der DDR, kommen kaum verwertbare Informationen zusammen.

Kontakt zu rechten Gruppen aus der BRD

Die rechte Szene indes breitet sich derweil immer weiter aus. Wie die Stasi in einem der zahlreichen Protokolle festhält, gibt es Ende der 1980er-Jahre Treffen bei Fußballspielen in Europa zwischen ostdeutschen Skins und Mitgliedern der rechten Szene aus der BRD. Es kommt zur Übergabe von Kleidung, Zeitschriften und Infomaterial.

Auch im Bezirk Rostock registriert das MfS, dass es Kontakte ins kapitalistische Ausland gibt. Nur welche Auswirkungen diese haben, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Tatsache ist, dass der Geheimdienst der DDR die Entwicklung der rechten Szene im Bezirk Rostock zwar beobachtet, aber offenbar völlig unterschätzt hatte, wie die Ereignisse unmittelbar nach der Grenzöffnung zeigen.

Gibt es einen modernen Rechtsextremismus ?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte über das Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2002 eine Broschüre unter dem Titel „Gibt es einen modernen Rechtsextremismus? Das Fallbeispiel Mecklenburg-Vorpommern“ herausgegeben. Einer der beiden Autoren war Mathias Brodkorb. Auf knapp 112 Seiten geht es um die rechte Szene im Land und unter anderem um die Entstehung seit 1990.

Die Erkenntnis der Autoren: Bereits unmittelbar nach der Wende registrierten die Behörden Hunderte rechtsextreme Skinheads in Mecklenburg-Vorpommern. Die Stasi hatte im November 1989 im Bezirk Rostock gerade einmal 25 erfasst. Das allein zeigt, welchen Stellenwert dieses Thema beim MfS offenbar hatte.

Zahlreiche Stasi-Akten sind verschwunden oder vernichtet Der Blick in die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit soll Journalisten und Forschern ermöglichen, die Zusammenhänge der Arbeit des MfS zu verstehen. Doch dabei gibt es zwei Probleme: Erstens spricht kaum einer der ehemaligen haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter über seine Arbeit für das MfS. Zweitens sind erhebliche Teile der Akten verschwunden oder vernichtet worden. Vor allem in der Außenstelle in Grevesmühlen weist das Archiv riesige Lücken auf. Experten vermuten, dass der Grund dafür recht simpel ist. Während sich vor den großen Stasi-Zentralen wie in Berlin und Rostock die Menschen relativ schnell zu Demonstrationen zusammenschlossen und den Auszug der Stasi forderten und die Gebäude sicherten, gab es solche Bewegungen in Grevesmühlen nicht. Das unscheinbare Haus der Staatssicherheit in der Goethestraße, in dem heute Menschen mit Handicap betreut werden, blieb außen vor bei den Demonstrationen. So hatten die Mitarbeiter genügend Zeit, die Anweisung der Zentrale zu befolgen und belastendes Material zu vernichten. Auf diese Weise sind zahlreiche Akten und Unterlagen verschwunden. Was auch zur Folge hat, dass selbst wenn ein Antrag auf Akteneinsicht bei der Behörde kein Ergebnis erbringt, diese Mitteilung nicht zwangsläufig bedeutet, dass keine Unterlagen vorhanden waren. Erschwerend hinzu kommt, dass die ehemaligen hauptamtlichen Kräfte des MfS auch 30 Jahre nach der Wende ihr Schweigen nicht brechen. Die OSTSEE-ZEITUNG Grevesmühlen hatte zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Grevesmühlen Ende 2019 mit einer Veranstaltungsreihe begonnen, in denen Menschen aus der Region über ihr Schicksal und ihre Erfahrungen mit der Wende berichteten. Dabei ging es nicht allein um diejenigen, die unter dem Regime in der DDR zu leiden hatten, Ziel war, alle Seiten zu beleuchten. Trotz monatelanger Recherche und zahlreichen Gesprächen gelang es nicht, Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, angesprochen worden waren sowohl ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter als auch IM (Inoffizielle Mitarbeiter) zu bewegen, über ihr Leben zu sprechen.

Von Michael Prochnow