Ein junger Ausreißer hat am Sonnabendmorgen Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei sowie die Bahn in Atem gehalten. Der Junge aus einer Betreuungseinrichtung in Grevesmühlen hielt sich in Neu Degtow im Bereich der Bahngleise auf. Für Züge galt Langsamfahrt. Der Jugendliche wurde unverletzt aus der Gefahrenzone geholt.