Neu Degtow: Schwerer Lkw-Unfall auf spiegelglatter Straße

Neu Degtow

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer verlor am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf spiegelglatter Straße die Kontrolle über seinen 40-Tonner. Aus Wismar kommend rutschte er kurz vor dem Ortseingang Neu Degtow nach links von der Straße. Das Fahrerhaus landete kopfüber im Graben, der Anhänger stand quer auf der B105.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einem Kollegen war der junge Mann im Konvoi zur Biogasanlage nach Kalkorst unterwegs. Geladen hatte der Lkw ein Rührwerk für Güllebehälter. Der Kollege im vorausfahrenden Kleintransporter war bereits in der Ortschaft Neu Degtow, als er den Sichtkontakt zum Lkw verlor, erzählt er an der Unfallstelle. Per Handy kontaktierte er dann den Fahrer, der zu dem Zeitpunkt bereits verunglückt war. Er kehrte um und verständigte die Rettungskräfte.

Anzeige

Zur Galerie Der 31-jährige Fahrer war so ungünstig eingeklemmt, dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr drei Stunden brauchten, um ihn zu befreien. Mit einem Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen. Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Lkw-Fahrer zunächst durch das Dach und die Beifahrerseite. Beides ist von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät freigeschnitten worden. Der 31-Jährige war ansprechbar, aber so ungünstig im Fahrerraum eingeklemmt, dass eine Rettung ohne Weiteres nicht möglich war. Der herbeigerufene Kfz-Service Soost versuchte per Lkw-Berger, das Fahrzeug im Graben anzuheben, damit der Fahrer befreit werden konnte. Doch das Vorhaben gestaltete sich auf der glatten Straße schwierig. Der Berger rutschte immer wieder weg und der Lkw drohte durch die Bewegungen immer mehr in den Graben zu gleiten. Angefordert wurde zur weiteren Unterstützung ein Kran aus Wismar.

Der Notarzt alarmiert einen Rettungshubschrauber, der aus Greifswald anflog. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stepenitztal sperrten den Parkplatz des Penny-Markts für dessen Landung ab. Die B105 war von dort bis zur Einfahrt nach Hamberge komplett gesperrt.

Mit hydraulischen Rettungsgeräten bahnten sich die Grevesmühlener Feuerwehrleute immer mehr den Weg zum Fahrer. Das gesamte Armaturenbrett musste aufgeschnitten werden. Kurz vor Mitternacht war der Fahrer nach dreieinhalb Stunden befreit. Im Rettungswagen ist er stabilisiert und später in die Klinik geflogen worden. Die Bergungsarbeiten des Lkw durch den Kran aus Wismar dauerten noch mehrere Stunden.

Von Jana Franke