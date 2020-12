Neubrandenburger Künstlerin gewinnt Nachwuchskunstpreis MV

Plüschow

Die Neubrandenburger Künstlerin Rico. ( Künstlername) wird mit dem Nachwuchskunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2020 geehrt. Ihre Entscheidung begründete die Jury, die Mitte November im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow tagte, unter anderem so: „Rico. arbeitet transmedial als freie Künstlerin, häufig ortsbezogen und unter Berücksichtigung ihres Publikums. Mit vielfältigem Material und Schrift entwickelt sie eine eigenständige Formensprache. Sie hat ein Interesse an den Betrachtern und Betrachterinnen ihrer Kunst und spürt Wahrnehmungsweisen und auch Vorurteile auf.

Ihre Arbeiten sind politisch, ohne oberflächlich zu bleiben. Der Humor bricht ernsthafte Thematiken auf. Diese Ambivalenz lädt zur vielschichtigen Auseinandersetzung ein. Neben den erzählerischen Arbeiten überzeugen auch die abstrakten Werke, die formalen Fragen nachgehen. Rico. entwickelt über einen langen Zeitraum ein kosmologisches Gefüge, das gleichermaßen in Form und Inhalt individuell und spannungsreich ist und eine ebenso konsequente Weiterentwicklung verspricht.“

Kunstpreis schafft Öffentlichkeit

In Zeiten wie diesen, in denen es Kunst- und Kulturschaffende besonders schwer haben, ihre Existenz zu sichern, erhalten Kunstpreise eine zusätzliche Relevanz. „Für mich ist die Auszeichnung in mehrfacher Hinsicht ein Geschenk.“, erklärte die Neubrandenburger Künstlerin. Dabei, so Rico., ginge es nicht in erster Linie um das Preisgeld, das Nachwuchskünstler, die oft Zweitjobs ausüben müssen, um künstlerisch tätig zu sein, gut gebrauchen können – der Preis ist mit 5000 Euro dotiert –, sondern auch um die so wichtige Wahrnehmung ihrer Kunst über Landesgrenzen hinaus und um die Möglichkeit, sich neue Ausstellungsorte und kunstinteressierte Käufer zu erschließen.

Am meisten jedoch freue sie sich auf das kommende Jahr und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen interessanten Künstlerinnen und Künstlern, deren Arbeiten sie schätze, im Rahmen der zum Nachwuchskunstpreis gehörenden Ausstellung im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow.

Der Nachwuchskunstpreis MV wird zweijährig vergeben, in diesem Jahr zum dritten Mal. Die Preisträgerinnen der Jahre 2016 und 2018 waren Ramona Seyfarth und Pauline Stopp. Zu den Nominierten für den Nachwuchskunstpreis 2020, die mit ihren Arbeiten in der Ausstellung im Jahr 2021 im Schloss Plüschow vertreten sein werden, gehörten neben Rico.: Rabea Dransfeld, Lars Heidemann, Charlet Gehrmann, Shirin Goldstein, Maria Konschake.

Von Annett Meinke