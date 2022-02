Wismar

Durch die Corona-Krise sind viele Jobs in Gefahr, unter anderem bei den MV Werften und in der Veranstaltungsbranche. Doch es gibt auch gute Nachrichten – für diejenigen, die in der Pflege tätig sind. Durch die neue Seniorenresidenz auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses am Dahlberg entstehen 80 bis 85 Arbeitsplätze. Die werden in den kommenden Monaten nach und nach besetzt. Spätestens im dritten Quartal soll der Betrieb starten. Zur Seniorenresidenz gehört auch ein Café mit Außenterrasse, das von allen Wismarern genutzt werden kann, kündigt die zukünftige Einrichtungsleiterin Gabriele Jaeger an.

Regelmäßig vor Ort

Gabriele Jaeger aus Kröpelin wird die Einrichtung leiten. Quelle: privat

Sie ist zurzeit zwei Mal in der Woche vor Ort, um sich den Baufortschritt anzuschauen und Gespräche mit ersten Bewerbern zu führen. Unter denen sind viele Rückkehrer, Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern einst wegen der Arbeit verlassen haben und nun zurückkehren möchten, wenn sie einen geeigneten Job finden.

Auch Gabriele Jaeger ist eine Rückkehrerin. 1990 ist sie mit ihrem Mann aus Neubukow weggezogen. Mehr als 30 Jahre später kehrt sie zurück. „Als ich hörte, dass mein Arbeitgeber eine Residenz in Wismar öffnet, habe ich die Chance zum Wechseln genutzt“, erzählt sie. Inzwischen wohnt Gabriele Jaeger in Kröpelin, was nicht weit von Neubukow ist.

Mittagessen und Torten

Bereits besetzt ist die Stelle des Küchenleiters. Denn die Residenz bekommt eine eigene Küche und dazu ein Café. „Dort wollen wir Mittagessen und nachmittags tolle Torten anbieten“, sagt die Einrichtungsleiterin. Sie hat viele Ideen, den neuen Komplex auf dem 22 600 Quadratmeter großen Grundstück mit Leben zu füllen. Zu dem gehören auch sechs Stadtvillen mit insgesamt 90 Eigentumswohnungen, die verkauft und einige bereits bezogen sind. Deren Bewohner sowie alle, die es möchten, sollen das Angebot des Cafés nutzen können. Und natürlich auch die Angehörigen der Senioren-Pflegeeinrichtung mit Platz für 132 Bewohner. Deren Gebäude entsteht in Richtung Lenensruher Weg. „Alle Gewerke sind im Zeitplan, auch der Innenausbau geht in großen Zügen voran“, freut sich Gabriele Jaeger über den Baufortschritt. Eigentlich wollte sie schon im Januar Besichtigungstermine anbieten, aber wegen der Corona-Pandemie hat sie darauf verzichtet. Doch in einigen Wochen soll damit gestartet werden.

Großer Pflegedienstleister

Betrieben wird die Residenz von der Alloheim-Gruppe aus Düsseldorf. Sie ist bundesweit die zweitgrößte Betreibergesellschaft mit mittlerweile 196 stationären Pflegeeinrichtungen, 16 Neubauprojekten, 72 Einrichtungen mit betreutem Wohnen, 25 ambulanten Diensten und rund 17 500 Mitarbeitern. In Wismar wird vollstationäre Pflege für Senioren angeboten. Für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, soll es einen geschützten Bereich mit Garten geben sowie speziell dafür geschultes Personal werde sich um diese besondere Bewohnergruppe kümmern. In Nordwestmecklenburg gibt es bislang kaum Angebote für Demenzbetroffene, die im frühen Krankheitsstadium gerne umherlaufen.

Nicht jeder im künftigen Mitarbeiterteam wird mit pflegerischen Aufgaben zu tun haben: Es werden auch Positionen mit Führungsverantwortung wie Pflegedienstleitung oder Qualitätsbeauftragte, Jobs mit kaufmännischem Hintergrund wie die in der Verwaltungsleitung angeboten. „In der Pflege gibt es selten die Chance, ein neues Haus vom Start an mitzugestalten“, wirbt Gabriele Jaeger um weitere Bewerber. Noch seien zahlreiche, gut dotierte Stellen in den Bereichen Pflege, Küche und Service oder der sozialen Betreuung zu vergeben. Auch Seiten- oder Quereinsteigern will sie eine Chance geben. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an: Gabriele.Jaeger@alloheim.de.

Von Kerstin Schröder