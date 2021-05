Im Grevesmühlener Ortsteil Questin sollen mehrere Bauplätze entstehen, in Degtow an der Bahnlinie eine große Fotovoltaik-Anlage. Und das sind nur zwei von mehreren Vorhaben, die in der Region derzeit beantragt werden. Alle Infos und den Link zur Bauausschusssitzung finden Sie im Beitrag.