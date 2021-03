Neue Corona-Infektionen: Lüdersdorfer Schüler müssen in Quarantäne

Grevesmühlen

Insgesamt 23 Corona-Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt von Nordwestmecklenburg am Freitag. Damit sinkt die Inzidenz des Landkreises erstmals wieder unter die 100-er-Grenze auf 99,8. Dahinter liegen Ludwigslust-Parchim mit 85,0, Vorpommern-Greifswald mit 75,1, der Landkreis Rostock mit 70,0, Schwerin mit 65,9 und unter 50 die Mecklenburgische Seenplatte mit 39,9, Vorpommern-Rügen mit 29,8 und die Stadt Rostock mit 22,5.

Unter anderem ist die Regionale Schule mit Grundschule in Lüdersdorf betroffen, dort müssen nach positiven Coronafällen 44 Schüler der Klassen 6a und 6b sowie zehn Lehrkräfte bis zum 23. März in Quarantäne.

Fälle in Gadebusch und Warin

Nach Angaben des Gesundheitsamtes stamme rund ein Drittel der Neuinfektionen aus den Reihen der Kontakpersonen, die sich in Quarantäne befinden. In einem Betrieb in Gadebusch und einem Betrieb in Warin, in beiden Firmen gab es bereits positive Fälle, kamen jeweils einzelne Fälle im Kollegenkreis dazu. Ebenfalls waren laut Kreisverwaltung erneut mehrere familiäre Häufungen Gegenstand der Kontaktermittlungen. „Auch im Umfeld der des Infektionsgeschehens aus den derzeit betroffenen Schulen und Kindertagesstätten erfassen wir einzelne Neuzugänge in der Fallstatistik, wobei Dorf Mecklenburg und Proseken dabei Schwerpunkte bilden“, ein Sprecher des Landkreises.

Für die Studentenwohnheime in Wismar konnte die Allgemeinverfügung zum Freitag nicht verkürzt oder aufgehoben werden. Dort seien noch weitere Abstimmungen mit dem Studentenwerk notwendig.

Wohnbereich abgetrennt und unter Quarantäne gestellt

In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge Haffburg wurden am Donnerstag 273 Bewohner auf Covid-19 getestet. Ein weiterer Positiv-Test wurde dabei ermittel. Auf eine Verlängerung der Quarantäne-Verfügung für die ganze Einrichtung, die Freitagnacht ausläuft, könne verzichtet werden. Stattdessen wird ein Wohnbereich der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg gezielt für die zwölf definierten Kontaktpersonen abgegrenzt und unter Quarantäne gestellt. In vier Fällen werden wegen eines unklaren Testergebnisses am Montag Nachtestungen durchgeführt. Auch diese Personen werden bis dahin unter Quarantäne-Bedingungen abwarten.

Von Michael Prochnow