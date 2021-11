Gross Schwansee

Ab dem 24. November 2021 wird im Schlossgut Groß Schwansee der gesamte Hotelbetrieb auf 2Gplus umgestellt. Konkret heißt das, auch Geimpfte und Genesene müssen bei der Ankunft im Hotel und in den Restaurants zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test nicht älter als 48 Stunden vorweisen. Kinder bis 6 Jahre sind von der Regelung ausgenommen, Kinder von 7 bis 11 Jahren benötigen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, Schwangere einen negativen PCR-Test.

Höchstmögliche Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter

Hoteldirektorin Janet Schroeder wählt damit freiwillig den höchsten Hygienestandard und hofft so, einen Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Lage zu leisten. „In der aktuellen Situation ist dieser Schritt leider unvermeidbar, um unseren Gästen und Mitarbeiten eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten“. erläutert sie. Auch das Restaurant „Brasserie“ und das „Schlossrestaurant 1745“ werden ab 24. November auf 2Gplus umgestellt. Externe Gäste müssen zwingend vorab reservieren.

Hannes Palm, vor seinem Hotel „Auszeit“ in Boltenhagen. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Andere Hoteliers in der Region machen sich ebenfalls Gedanken über den Schutz ihrer Gäste und Mitarbeiter. „Ich fahre nach der Richtlinie der Landesregierung“, berichtet Hannes Palm vom Hotel „Auszeit“ in Boltenhagen. Demnach gilt aktuell noch 2G in Hotels und Gaststätten des Landes. „Auf den Seiten der Landesregierung informieren sich in der Regel auch unsere Gäste. Davon abzuweichen, würde nur Verwirrung stiften.“

„Rechne mit 2Gplus“

Miriam Meurer von der Weißen Wiek in Boltenhagen wartet mit Spannung auf die neue Verordnung der Landesregierung. „Ich rechne damit, dass die Hospitalisierungsrate von 6 dann überschritten ist und wir alle 2Gplus bekommen.“ Sie persönlich halte das auch für sinnvoll, so die Hoteldirektorin.

Miriam Meurer, Direktorin des Iberotel in Boltenhagen Quelle: JULIANE SCHULTZ

„Wir gucken jeden Tag auf die Zahlen und fahren auf Sicht“, erklärt Ismail Celeb, Manager vom Hotel am See in Grevesmühlen und vom Ostseehotel Klützer Winkel in Hohen Schönberg. „Unsere Hygienepläne stehen“, erklärt er, „mal sehen, was die Landesregierung als Nächstes beschließt.“

„2Gplus wäre für uns Hoteliers und Gastwirte eine Katastrophe“

Lars Schwarz, der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, sieht Groß Schwansee als Einzelfall an. Er liest den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangenem Donnerstag so, dass 2Gplus ab einer Hospitalisierungsrate von mehr als sechs eigentlich nur für Einrichtungen vorgesehen ist, wo sich Menschen in Innenräumen begegnen, in denen es nicht möglich ist, Abstand zu halten. Das sei aber in Hotels eigentlich nie der Fall. Seit Dienstagabend ist klar: Auch in Hotels wird ab Donnerstag 2Gplus gelten.

Schwarz bangte vorab, wie die Landesregierung die Beschlüsse interpretieren werde. „2Gplus wäre für uns Hoteliers und Gastwirte eine Katastrophe“, sagt er – wütend und traurig zugleich. „Ich bin fassungslos, dass Karneval gefeiert und Fußballstadien gefüllt werden dürfen und wir werden wieder einseitig reglementiert.“ Hotels und Gastronomie seien nie Treiber der Pandemie gewesen.

Lars Schwarz, der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern Quelle: OZ-Archiv

2Gplus sei schlimmer als ein Betriebsverbot, so der Dehoga-Chef. Bei einem Betriebsverbot gebe es wenigstens eine Entschädigung. „Wir haben täglich Absagen, weil die Leute so verunsichert sind, durch 2Gplus werden die Gäste immer noch ängstlicher.“ Der Punkt, an dem alles besser sei als zuzumachen, sei längst überschritten. Jetzt sei klar: „Der Verlust ist kleiner, wenn man ganz zumacht, als unrentabel offen zu bleiben.“

Von Annabelle von Bernstorff