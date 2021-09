Schönberg

Nach mehreren Coronafällen müssen insgesamt elf Schüler der Klasse 3 a der Regionalen Schule mit Grundschule in Schönberg in Quarantäne. Das gab der Landkreis bekannt. Dort hatte es am Donnerstag den ersten Fall gegeben. „Nachdem es am Sonnabend den ersten und am Dienstag den zweiten Folgefall gab und die Empfehlungen des Landes sich nur bis zu einem Folgefall in einer Klasse erstrecken, wurde die Verfügung erlassen, mit der sich elf Kinder der Klasse, die am 30. August in der Schule waren, bis zum 13. September in Quarantäne begeben“, so die Behörde.

Inzidenz bei 44,3

Insgesamt wurden am Dienstag 20 neue Covid 19-Fälle in Nordwestmecklenburg gemeldet, zwei weniger als vor einer Woche. Unter den neuen Fällen sind weitere Schülerinnen und Schüler, die sich auf eine Reihe von Schulen und Schulkassen verteilen, bis auf den Fall der Schule in Schönberg führten diese Fälle aber bislang aufgrund der bestehenden Handlungsempfehlungen des Bildungsministeriums nicht zu Allgemeinverfügungen. In der Corona-Ampel MV steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf „grün“ bei einer Inzidenz von 44,3.

Von OZ