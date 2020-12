Neue Covid 19-Fälle: Schönberger Grundschüler in Quarantäne

Grevesmühlen

Neue Covid 19-Fälle meldet das Gesundheitsamt am Freitag in Nordwestmecklenburg. Betroffen sind unter anderem die Regionale Schule mit Grundschule in Schönberg sowie die Regionale Schule in Mühlen Eichsen. Nach einem am Freitag eingetroffenen positiven Covid 19-Test bei einer Schülerin in Mühlen Eichsen gilt für alle Jugendlichen und Lehrer der Klasse 10, die am 30. November in der Schule waren, eine Quarantäne bis zum 14. Dezember. Betroffen sind etwa 15 Schülerinnen und Schüler.

45 Kinder in Schönberg betroffen

Einen weiteren positiven Befund gab es am Freitag bei einem Schulkind der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg. Der Landkreis verfügte die Quarantäne für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 a und 1 b, sowie der Diagnoseförderklasse, die am 1. beziehungsweise 2. Dezember im Unterricht waren, das sind insgesamt 45 Kinder. Die Quarantäne gilt bis zum 16. Dezember.

1260 Personen in Quarantäne

Die Gesamtzahl der „aktiven Infektionen“ sei nach Angaben des Gesundheitsamtes von 146 am Donnerstag auf 142 am Freitag gesunken. Die Gesamtzahl der Personen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, ist leicht angestiegen auf 1260. Die Inzidenz liegt demnach bei knapp 57 mit 91 Fällen in den vergangenen 7 Tagen. Weiterhin würden sich aktuell elf Menschen im Krankenhaus befinden, allerdings niemand unter künstlicher Beatmung, so der Landkreis.

Von Michael Prochnow