Es war das erste Schwimmbad im Kreis Grevesmühlen, das am 17. Juli 1955 am Stadtrand von Schönberg eröffnete. Die Lage bot sich an, nachdem 1953 am Ende des Mühlenwegs das erste Schönberger Wasserwerk in Betrieb gegangen war und ein Tiefbrunnen gebohrt wurde. Der erste Spatenstich für das Schwimmbad erfolgte am 30. April 1953 im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes (NAW). Zahlreiche Schönberger arbeiteten mit. 3000 Kubikmeter Boden wurden bewegt, ein 50 Meter langes und 15 Meter breites Becken wurde gebaut, ein Sprungturm errichtet, ein Planschbecken angelegt. Nach Angaben des Rates der Stadt Schönberg besuchten Ende der 60er Jahre jährlich fast 50000 Kinder und Erwachsene das Schwimmbad. Dort hätten 90 Prozent aller Schönberger Schulkinder das Schwimmen erlernt.

In Grevesmühlen datiert das erste Freibad am Vielbecker See aus der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Nähe des Gaswerks, heute befindet sich dort ein Steinmetz. Doch nach dem Bau der Molkerei und des Krankenhauses, die ihre Abwässer in den See einleiteten, zog die Badevereinigung an den Ploggensee um, wo 1902 ein Badehaus entstand. Die Badeanstalt wurde schließlich am 16. Juli 1902. Nach Kriegsende 1945 verfiel diese Badeanstalt, erst 1954 wurde das heutige Freibad wieder eröffnet, das der Stadt Grevesmühlen gehört und vom Freibadverein betrieben wird. Ein Schwimmbad wie in Schönberg allerdings gab es nie in Grevesmühlen, lediglich ein Planschbecken auf der Bürgerwiese neben dem heutigen Spielplatz.

Das Schwimmbad in Dassow wurde vor knapp 20 Jahren abgerissen nachdem die Stadt die Kosten für eine Sanierung überschlagen und für deutlich zu hoch eingeschätzt hatte.