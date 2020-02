Klütz

Die Verwaltung im Amt Klützer Winkel soll verbessert werden. Dazu steht in diesem Jahr ein Umbau des Amtsgebäudes in Klütz an und es wird ein ganz neues Design für Briefbögen, Visitenkarten, Schilder und den Internetauftritt geben. „Corporate Design“ nennt sich eine einheitliche Verwendung von Farben, Logos und Schriften.

Das Amtsgebäude in Klütz soll saniert werden. Die Mitarbeiter ziehen während der Bauarbeiten nach Damshagen um. Quelle: Malte Behnk

A, M und T als grafische Elemente

Die Amtsverwaltung hatte dazu mit der Hochschule Wismar zusammengearbeitet. In einem Projekt haben Studierende mögliche Designs entwickelt, von denen drei den Mitgliedern des Amtsausschusses vorgelegt wurden. Ausgewählt wurde der Entwurf von Alexandra Wegner, die in einer Wortbildmarke aus den Buchstaben A, M und T ein Segel, eine Kirche mit Turm und einen Sonnenschirm als geometrische Formen zeigt. Grün, blau und gelb sind die eckigen Elemente, denen der Schriftzug „Amt Klützer Winkel“ aber auch der Name jeder einzelnen Gemeinde zugeordnet werden kann.

Ekkehard Giewald kritisiert Entwürfe

Ekkehard Giewald ( SPD), Amtsausschussmitglied der Gemeinde Boltenhagen hatte vor der Abstimmung noch Kritik geäußert. „Ich finde alle drei Entwürfe nicht schön“, sagte er. Amtsvorsteher Jan van Leeuwen ( CDU) erklärte aber, dass es einen Beschluss gefasst wurde, das Design zu ändern.

Zeitplan Amtsumbau 18. März: Verwaltung schließt nachmittags, Abbau in Büros beginnt. 19. und 20. März: Umzug in die Alte Schmiede in Damshagen. 23. und 24. März: Inbetriebnahme. Bürgerbüro und Standesamt sollen am 24. März wieder geöffnet sein. 25. März: Alle Fachbereiche sind in Damshagen, Klützer Straße 33d, erreichbar. Öffnungszeiten werden bekanntgegeben. Ende September, Anfang Oktober soll der Umzug nach Klütz stattfinden.

Ausschuss wählt Entwurf aus

In der Abstimmung enthielten sich zwei der Mitglieder im Amtsausschuss. Alle anderen stimmten für den Entwurf von Alexandra Wegner. „Die Abstimmung unter den Verwaltungsmitarbeitern war etwas anders“, sagte Jan van Leeuwen. Bei der Befragung war ein Entwurf von Marie Windrum knapp favorisiert worden, der sechs Gemeinden als Strichzeichnungen von Bäumen darstellte.

Neues Design und Sanierung der Verwaltung

Vorlagen für Briefe und Sitzungsunterlagen, Visitenkarten und Schilder sollen jetzt gefertigt werden, bis der Umbau der Amtsverwaltung in Klütz abgeschlossen ist. Während der Bauarbeiten werden die Verwaltungsmitarbeiter in der Alten Schmiede in Damshagen untergebracht. „Der Umzug rückt näher“, kündigte Jan van Leeuwen an. „Am 18. März wird die Verwaltung in Klütz nachmittags geschlossen und der Abbau beginnt. Am 19. und 20. März erfolgt dann der eigentliche Umzug und am 23. und 24. soll alles in Betrieb genommen werden.“

Umzug nach Damshagen im März

Hinweise auf den Umzug werden bei den Verwaltungsmitarbeitern in den Mail-Signaturen eingefügt und mit Beginn das Bauarbeiten werden auch Banner am Amtsgebäude mit der neuen Adresse in Damshagen angebracht. Voraussichtlich bis Mitte September sind dann alle Fachbereiche des Amtes in der Alten Schmiede, Klützer Straße 33d, in Damshagen untergebracht.

Barrierefreiheit und mehr Dämmung

Insgesamt werden für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau der Amtsverwaltung etwa 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Etwa 645 000 Euro Städtebauförderung sind zugesagt, die aber bis Ende 2020 ausgegeben und abgerechnet sein müssen. Vorgesehen sind bei der Sanierung unter anderem die Erneuerung aller Fenster in den Außenwänden und der Bau eines Aufzugs, um alle Etagen der Verwaltung barrierefrei erreichbar zu machen.

Von Malte Behnk