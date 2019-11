Neue Fahrzeuge für die Rettungskräfte

Boltenhagen

Doppelten Grund zur Freude hatten am Sonnabend die Boltenhagener Blauröcke. Übergeben wurde ihnen durch Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) ein neues Löschfahrzeug und ein First-Responder-Fahrzeug.

Anschaffung seit 2015 geplant

Notwendig geworden waren diese Anschaffungen in jedem Fall. So stammte das LF 16 ( Löschgruppenfahrzeug), das jetzt durch das LF 20 ersetzt wird, noch aus dem Jahr 1991. Es hatte in den zurückliegenden 28 Jahren in der Wehr mehrere Hunderte Einsätze gefahren und dabei immer treue Dienste geleistet, wie Wehrführer Sebastian Hacker in seiner Rede erklärte. 2015 hatte sich die Wehrführung dann entschieden, einen Antrag auf eine Neubeschaffung zu stellen. Auch die Gemeindevertretung sah die Notwendigkeit gegeben und stimmte der Ersatzbeschaffung einstimmig zu. Nach den Fördermittelzusagen im Jahr 2017 durch den Landkreis Nordwestmecklenburg und das Land Mecklenburg-Vorpommern, sich mit jeweils 120 000 Euro und so mit jeweils einem Drittel an den Gesamtkosten zu beteiligen, waren die Wege für ein neues Löschfahrzeug geebnet. Den Rest des etwa 380 000 Euro teuren Fahrzeugs übernimmt die Gemeinde Boltenhagen.

Wasserwerfer und Tank für Schaummittel

Das bei der Firma Schlingmann in Dissen gebaute Löschgruppenfahrzeug ist mit einem 2400-Liter-Wassertank ausgestattet, hat zudem eine Schaumzumischanlage und einen 120-Liter-Schaummitteltank. Darüber hinaus besitzt das LF 20 einen auf dem Dach verbauten Werfer und ein mobiles Schnellangriffssystem. „Von solchen Fahrzeugen konnten wir früher nur träumen“, so der 59-jährige Holger Dettmann. Für seine über 40 Jahre lange Zugehörigkeit zur Feuerwehr, der er 1976 beitrat, wurde er von Bürgermeister Raphael Wardecki mit dem Landesbrandschutzehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Leasingfahrzeug ersetzt Leihgabe

Nicht weniger wichtig war nach Darstellung des Wehrführers die Anschaffung eines First-Responder-Fahrzeugs. So hatte die Ende 2017 gegründete Gruppe bislang ein vom Landkreis als Leihgabe zur Verfügung gestelltes Fahrzeug genutzt. Das konnte aber keine Dauerlösung sein, zumal bereits im ersten Jahr oftmals Erste Hilfe geleistet werden musste. So beschloss die Gemeindevertretung im September 2018 die Beschaffung eines Leasingfahrzeugs für 60 Monate. Zu zahlen ist eine monatliche Rate in Höhe von 554,75 Euro. Ausgestattet ist der Mercedes Vito, der den 15 ausgebildeten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen seit dem ersten Quartal 2019 für die Aufgaben der First-Responder-Gruppe zur Verfügung steht, mit einem Rettungsrucksack mit erweiterter Erste-Hilfe-Ausstattung sowie einem Kindernotfallrucksack, einem automatisierten externen Defibrillator (AED), einer Sauerstofftasche, einer Absaugpumpe und diverser Zusatzbeladung.

Mathias Hacker, Leiter der First Responder Gruppe, gewährt Einblicke in den Mercedes Vito, in dem unter anderem ein Kindernotfallrucksack und eine erweiterter Erste Hilfe-Ausstattung mitgeführt werden. Quelle: Dirk Hoffmann

Feuerwehr ist hoch geschätzt

Amtswehrführer Dirk Staudte (r.) übergab Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker eine Tasche für das Sauerstoffgerät. Quelle: Dirk Hoffmann

Keinen Zweifel daran, dass die Feuerwehr gut ausgestattet sein muss, ließ Raphael Wardecki aufkommen. „Die Feuerwehr ist im Zuge der Gefahrenabwehr wichtig. Sie wird hoch geschätzt und muss auch die Möglichkeiten haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen“, so das Gemeindeoberhaupt. Ähnlich sah es Amtswehrführer Dirk Staudte, der der Wehr zu den neuen Fahrzeugen gratulierte. Selbstverständlich sei das nicht, dass eine Gemeinde so hinter ihrer Feuerwehr steht. Als Geschenk brachte Staudte eine Tasche für das Sauerstoffgerät mit.

Glückwünsche gab es auch vom Fördervereinsvorsitzenden Michael Retzlaff. Er hatte einen Airbag-Sicherungsgurt dabei, den er ebenfalls dem Wehrführer übergab.

2019 schon 130 Einsätze

Einblicke in die neue Technik bekamen die anwesenden Gästen, unter ihnen auch Kameraden der Wehren aus dem Klützer Winkel und Dassow, am Sonnabend dann nach den Reden und der offiziellen Schlüsselübergabe. Die beiden Fahrzeuge kamen in diesem Jahr bereits mehrfach zum Einsatz. Allein 2019 mussten die Kameradinnen und Kameraden insgesamt 130 Mal ausrücken. Etwa je zur Hälfte wurden dabei die First-Responder-Gruppe und die Feuerwehr zu Einsätzen gerufen.

40 Einsatzkräfte

Neu aufgenommen wurde am Sonnabend Marcel Dartsch in die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen. Diese zählt aktuell 40 Einsatzkräfte und eine Jugendwehr mit 25 Mitgliedern. Zum Fuhrpark gehören neben dem neuen LF 20 und dem First-Responder-Fahrzeug ein Einsatzleitfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug 10 und ein Boot für den Mehrzweckbetrieb. Damit ist die Wehr zwar gut aufgestellt, aber ob das für die Zukunft ausreichen wird, muss ein Brandschutzbedarfsplan zeigen. Daran arbeiten derzeit die Gemeinde und die Feuerwehr.

Von Dirk Hoffmann