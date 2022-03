Neue Hausärztin in Grevesmühlen: Juliane Schramm übernimmt die Praxis von Jutta Tretow

Grevesmühlen

Am 1. April ist Schluss, dann folgt Jutta Tretow ihrem Mann in den Ruhestand. Der Mediziner Michael Tretow hatte sich bereits vor drei Jahren seinen Abschied genommen, jetzt können sie das Wohnmobil, dass sie sich angeschafft haben, auch endlich nutzen. Die Praxis in der Fritz-Reuter-Straße 8 in Grevesmühlen bleibt bestehen. Juliane Schramm übernimmt Praxis und Patienten. Die 44-jährige Internistin war zehn Jahre am Krankenhaus in

Grevesmühlen beschäftigt, zuletzt als Oberärztin für die Innere Medizin. „Ich habe unglaublich gern im Krankenhaus gearbeitet, als der erste Anruf von Michael (Michael Tretow, Anm. d. Red.) kam, konnte ich mich mit dem Gedanken nicht so recht anfreunden.“ Aber schließlich entschied sie sich doch für den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit einem Jahr war klar, dass sie die Praxis übernehmen würde. Seit drei Monaten hat sie bereits zusammen mit Jutta Tretow zusammen die Patienten betreut.

Die Chemie muss stimmen

„Wir haben beide davon profitiert“, sagt Jutta Tretow, die froh ist, nicht nur eine Nachfolgerin gefunden zu haben, sondern auch jemanden, der passt. „Die Chemie muss stimmen, und das ist bei uns der Fall.“ Wie schwierig es inzwischen geworden ist, Praxen zu übergeben, beziehungsweise Nachfolger zu finden, das wissen Jutta Tretow und Juliane Schramm längst. „Nach unseren Informationen werden allein in Grevesmühlen drei Hausärzte in den Ruhestand gehen. Wenn es keine Nachfolger gibt, dann droht eine Unterversorgung“, sagt die 44-Jährige, die mit ihrem Mann und ihrem 17-jährigen Sohn in Blüssen lebt.

Rund 1200 Patienten werden pro Quartal in der Praxis, die kommende Woche offiziell übergeben wird, betreut. Das Angebot will die Nachfolgerin erweitern. Aufgrund ihrer Spezialisierung für Innere Medizin kann sie unter anderem Ultraschall und Langzeit-EKG anbieten. Die Praxis selbst bleibt vorerst wie sie ist. „Umbau und Renovierungen wird es innerhalb eines Jahres geben, aber jetzt starten wir erst einmal mit der Arbeit“, betont die neue Chefin. Die beiden Mitarbeiterinnen Celin Wegner und Steffi Harnack übernimmt sie, neu im Team ist Anne Harnack, die ebenfalls aus dem Grevesmühlener Krankenhaus in die neue Praxis gewechselt ist.

Für Jutta Tretow beginnt jetzt eine neue Phase in ihrem Leben. Sie hatte bis zur Eröffnung der Praxis am 1. Januar 1992 in der Poliklinik in Grevesmühlen als angestellte Ärztin gearbeitet. „Einerseits freue ich mich auf die nächste Zeit, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie es mir damit gehen wird“, sagt sie. Die Arbeit in der Praxis, der tägliche Weg vom Wohnort Upahl in die Fritz-Reuter-Straße fällt weg. „Wahrscheinlich werde ich aus alter Gewohnheit noch ein paarmal in Richtung Praxis abbiegen.“ Aber es sei eine gute Zeit gewesen, der Schritt zusammen mit ihrem Mann damals in die Selbstständigkeit sei richtig gewesen. Dass sie und ihr Mann sich rechtzeitig um das Thema Nachfolge gekümmert haben, zahlt sich jetzt aus.

