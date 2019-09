Neue Hoffnung für Schloss Pötenitz

Im Jahr 1782kaufte die Familie Eckermann das Gut in Pötenitz und das nahe gelegene Gut in Johannstorf, wo sie bis zur Enteignung 1945 blieb. In Pötenitz bauen Arbeiter von 1854 bis 1858 ein Herrenhaus im Stil des Neobarock. 1902 verkaufen Eckermanns das Gut an die Lübecker Familie von Brocken, die das Gutshaus aus- und umbauen ließ. Sie engagierte Paul Korff, einen der bedeutendsten Architekten in Mecklenburg-Vorpommern. Er plante auch das Verlagshaus des „Rostocker Anzeigers“, die Rostocker Bank und das Kurhotel in Schwerin-Zippendorf. Das Gutshaus in Pötenitz stattete er mit Jugendstilelementen aus. 1945 wurde auch Familie von Brocken enteignet. Sie floh in den Westen. Zur DDR-Zeit befanden sich im Gutshaus Büros der Gemeinde und der LPG, ein Kindergarten und eine Konsumverkaufsstelle. Im November 1945 eröffnete in dem Anwesen eine Schule für mehr als 100 Kinder. Im Sommer 1976 endete das letzte Unterrichtsjahr in Pötenitz. Danach fuhren die Kinder nach Dassow zur Schule.