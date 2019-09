Neue Idee für die Zukunft von Ollndorf

Ollndorf

Eine kleine Siedlung in Form eines Rundlings soll unweit des Ortseingangs von Ollndorf entstehen. Das schlägt Heide Heeschen vor. Ihre Idee: ein „Pferdedorf mit Lebensqualität für Menschen und Familien mit und ohne Pferde, die das Landleben suchen und doch relativ schnell am Stadtleben teilnehmen möchte.“ Die Nachfrage für ein solches Angebot sei da. Es gebe immer wieder Anfragen von Menschen, die ein Pferd haben und das Landleben lieben oder die nach Wohnraum suchen, weil sie ihr Pferd bereits in einer Reitanlage nahe Ollndorf eingestellt haben.

Alteingesessene sollen keine Nachteile haben

Heide Heeschen sagt, die Attraktivität des Dorfes steige durch das Projekt – und damit die Lebensqualität. Auch könne es die Gemeinschaft im ganzen Dorf beleben. Nachteile entstünden niemandem. Heide Heeschen erklärt: „Für die alteingesessenen Dorfbewohner entsteht kein vermehrtes Verkehrsaufkommen, keine Lärmbelästigung oder Unruhe, da die neuen Häuser am Eingang des Ortes gebaut werden.“ Es sei ihr wichtig, dass die Ollndorfer und die Gemeinde hinter dem Projekt stehen. Die Einwohner von Ollndorf sollten gehört und einbezogen werden. „Ich möchte ein Win-win schaffen mit diesem Projekt,“ sagt die Initiatorin. Investorin werde sie nicht sein.

Verwaltung prüft Umsetzbarkeit

Offen für die Idee zeigen sich die politischen Vertreter der Gemeinde Siemz-Niendorf, zu der Ollndorf gehört. Bürgermeisterin Anne Haberkorn (Wählergemeinschaft „Bürger für Siemz-Niendorf“) sagte in einer Sitzung der Gemeindevertreter, vor einer möglichen Realisierung des Projekts sollten in erster Linie die Einwohner von Ollndorf gehört werden. Sie könne sich vorstellen, wenn die Bürger dafür sind und der Kommune keine Kosten entstehen, wären die Gemeindevertreter dafür. Auf Anfrage erklärte die Bürgermeisterin auch: „Bisher ist es nur eine Idee.“ Zunächst solle das Amt Schönberger Land prüfen, ob es möglich ist, sie umzusetzen. Wenn das der Fall sei, werde sie zu einer Ortsteilversammlung einladen.

Viel Platz für ein neues Pferdedorf wäre auf einem Acker unweit des Ortsrandes von Ollndorf. Quelle: Jürgen Lenz

Was motiviert Heide Heeschen? Sie sagt: „Mir macht es Spaß, etwas zu entwickeln, das bleibt und Menschen Freude macht.“ Seit Langem hat die Frau, die in Timmendorfer Strand wohnt, nicht nur eine Beziehung zu Pferden, sondern auch zu Ollndorf. Über die Reitanlage unweit des Ortes sagt sie: „Diese Reitanlage habe ich mit meiner Familie vor knapp 20 Jahren aufgebaut und später verkauft.“ Bereits vorhanden seien aber auch Menschen mit eigenen Pferden in Ollndorf und die passionierte Voltigierlehrerin Ulrike Groth. Ebenfalls gut sei: „Agrarflächen, die gedüngt und mit Pestiziden belastet werden, können umgewandelt werden und Emissionen können verringert werden.“ Das Land wird bisher als Acker genutzt. Es gehört Heide Heeschen.

Über ihren Vorschlag sagt der zweite stellvertretende Bürgermeister Rainer Berger (Wählergemeinschaft „Bürger für Siemz-Niendorf“: „Als Dorfentwicklungskonzept könnte man es sich vorstellen.“ Es sei interessant, ob es sich umsetzen lässt.

Baurechtliche Probleme

Der nächste denkbare Schritt aus Heide Heeschens Sicht: einen Bebauungsplan aufstellen. Die besondere Schwierigkeit bei dem Projekt: Es müsste außerhalb des Dorfes, im sogenannten „Außenbereich“ entstehen. Dort zu bauen, ist aber nur in Einzelfällen erlaubt. Zwar heißt es im Baugesetzbuch, es können „Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.“ Eine Beeinträchtigung liegt laut Gesetz jedoch vor, „wenn das Vorhaben die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt.“

Mehr zum Autor

Von Jürgen Lenz