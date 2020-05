Neue Ideen fürs Alte Rathaus in Grevesmühlen: Event-Gebäude statt Hotel-Restaurant

Grevesmühlen

Neue Pläne für das Alte Rathaus in Grevesmühlen: Weil sich die Suche nach einem neuen Pächter unter anderem aufgrund der Corona-Krise schwierig gestaltet, will die Stadt als Eigentümer der Immobilie jetzt völlig neue Wege gehen. Der alte Pachtvertrag mit der Schnitzel-Kaiser UG läuft Ende des Monats aus und ist nicht verlängert worden.

Die neue Idee: Statt als Restaurant mit Hotelbetrieb könnte das Haus vorerst als Veranstaltungsgebäude für besondere Anlässe genutzt werden. Denn wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler den Fraktionen der Stadtvertretung mitteilte, sei es in naher Zukunft nicht möglich, einen praktikablen Vorschlag für eine dauerhafte Pachtlösung vorzulegen. Und das, obwohl die Ausschreibung seit Monaten läuft.

Nur für besondere Anlässe öffnen

Lars Prahler, 47, Bürgermeister von Grevesmühlen. Quelle: Archiv

„Deshalb mein Vorschlag, dass wir Gewerbetreibenden das Haus für die nächsten Monate zu gesonderten Konditionen und kürzeren Laufzeiten anbieten.“ Die Idee dahinter ist: Das Alte Rathaus nur für Anlässe wie Familienfeiern und Feste sowie für besondere Veranstaltungen oder am Wochenende zu öffnen. So hätten die Betreiber einen minimalen Aufwand, weniger Kosten und ein geringeres Risiko.

Zudem könne man auf diese Weise herausfinden, was tatsächlich funktioniert. Prahler: „Wir würden das Konzept so in die Öffentlichkeit tragen. Dann sehen wir, wer sich mit welchem Konzept meldet und können dann entscheiden.“

Schnitzel-Kaiser betreibt das Haus seit sieben Jahren

Seit August 2013 ist die Schnitzel-Kaiser UG aus Brandenburg Besitzer des Prestigeobjekts am Markt. Der Pachtvertrag endet am 31. Mai. „Die Stadt schrieb neu aus, daran haben wir uns nicht mehr beteiligt“, erklärt die derzeitige Geschäftsführerin Heike Schmidtsdorf.

Heike Schmidtsdorf und Gesellschafter Dirk Reetz. Quelle: Archiv

Das Restaurant ist seit vergangenem Sommer geschlossen, der Hotelbetrieb läuft noch. „Nach anfänglichem Corona-Chaos haben wir seit 14. April das Hotel aufgrund zahlreicher Nachfragen unserer Stammfirmen wieder geöffnet“, berichtet sie. Derzeit sei das Haus sehr gut gebucht, versichert sie. Montags bis freitags würden sechs Zimmer von insgesamt acht vermietet, samstags und sonntags keine.

Nur ist das genau der Kritikpunkt, der die Stadtvertreter und die Verwaltung veranlasst hatte, den aktuellen Pachtvertrag nicht zu verlängern. Denn die Schließung des Restaurants im prominentesten Gebäude mitten im Stadtzentrum war nicht das, was die Kommune sich vorgestellt hatte. Immer wieder stehen Touristen vor den verschlossenen Türen der Gaststätte.

„Das erste Jahr war das Schwierigste, da im Winter keine Firmen kamen.“

„Bis 15. Mai haben wir den Firmen zugesagt, bei uns übernachten zu können. Gerne möchten diese auch weiter bei uns oder dem Nachfolger bleiben. Aus diesem Grund haben wir die Stadt, und persönlich den Bürgermeister Herrn Prahler angeschrieben, ob es einen Nachfolger gibt. Wir haben keine Antwort bekommen“, bedauert Heike Schmidtsdorf und betont, dass die Schnitzel-Kaiser UG den zunächst zweijährigen Vertrag mit Option auf weitere fünf Jahre voll erfüllt habe. „Das erste Jahr war das Schwierigste, da im Winter keine Firmen kamen. Jetzt könnte der Nachfolger selbst zu Corona-Zeiten einen guten Hotelbetrieb übernehmen.“

Da sie keine Antwort von der Stadt bekommen habe, seien das Personal gekündigt und die Firmen informiert worden. „Ab dem 16. Mai erfolgt der Ausbau, um eine ordnungsgemäße Rückgabe zu gewährleisten“, so Heike Schmidtsdorf. Nach ihrer Aussage hätte ein Unternehmer aus Baden Württemberg Interesse an dem Gebäude gezeigt. „Er wollte das Hotel aber nur mit Inventar und erst nach der Corona-Krise übernehmen“, berichtet sie.

Sanierungsstau im Gebäude?

Wie Lars Prahler erklärt, habe es durchaus Interessenten gegeben, aber niemanden, der die Stadtverwaltung überzeugen konnte. Zudem machen es die derzeitigen Corona-Einschränkungen den Gastronomen schwer, eine Prognose abzugeben. Daher die Idee mit der vorläufigen Vermietung und der Suche nach einem dauerhaften Konzept.

Vonseiten der Fraktionen gab es durchaus Zustimmung zur Idee der Verwaltung. Zumal die Verpachtung des Traditionshauses seit etlichen Jahren eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen ist. Hinzu kommt: Das Haus muss saniert werden. Wie Ralf Grote ( CDU) im Rahmen der Diskussion anmerkte, sei es sowieso schwierig, über eine Verpachtung zu reden, so lange der Reparaturstau nicht behoben sei.

Auch die SPD sieht im Alten Rathaus keine Zukunft mehr als Hotelrestaurant. Sven Schiffner: „Ich glaube, dass das Haus so nicht nutzbar ist. Vielleicht könnten Vereine mehr damit anfangen.“ Auch eine Zukunft als Event-Gebäude für Konzerte sei denkbar, ebenso könne die Stadtinformation dort gut untergebracht sein. „Wir haben inzwischen so viele gute Bands in der Stadt, dass wir über so etwas nachdenken sollten“, so Stefan Baetke ( SPD).

Die Geschichte des Rathauses Die erste Pächterin des Alten Rathauses war im Jahr 2000 Dagmar Gutschke, die mit großen Erwartungen in das neue Jahrtausend startete. Gutbürgerliche Küche und zahlreiche Veranstaltungen prägten das Bild in den folgenden Monaten. Dennoch steckte die Unternehmerin bald in finanziellen Schwierigkeiten und meldete im Sommer 2003 Insolvenz an. Hanko Ehlers, Betreiber des Hotel Paetau in Schönberg, übernahm mit Mario Runzer das Restaurant am 1. September 2003. Auch das Hotel empfing wieder Gäste. Ehlers und Runzer erweiterten die Speisekarte, versprachen zahlreiche Veranstaltungen und scheiterten nach zwei Jahren ebenfalls. Im Mai 2005 unterschrieb schließlich Mathias Buhse den Pachtvertrag für das „Alte Rathaus“. Nach einem erfolgreichen Start musste auch er im April 2011 das Handtuch werfen. Gut ein halbes Jahr später versuchte es Wigbert Kanne, Gastronom aus Warnemünde, mit gehobener Küche, wie er zu Beginn versicherte. Doch den Geschmack der Grevesmühlener traf er damit nicht. Nach knapp 13 Monaten stand auch er vor dem Ende seiner Zeit als Grevesmühlener Restaurantbetreiber. In seinem Fall musste die Stadt Grevesmühlen als Eigentümer des Gebäudes allerdings per Räumungsklage nachhelfen, um den Neuanfang zu starten. Im Februar 2013 übergab Kanne schließlich die Schlüssel an die Stadt und die reichte sie an die Schnitzel-Kaiser UG weiter.

Von Michael Prochnow und Jana Franke