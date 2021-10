Neue Öffnungszeiten im Schnelltest-Zentrum in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Öffnungszeiten im Corona-Schnelltest-Zentrum des DRK haben sich geändert. Wie der Kreisverband mitteilt, sind die Testungen inzwischen dienstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr möglich. An allen anderen Tagen ist das Testzentrum geschlossen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation, Nordwestmecklenburg wird in der Coronawarnstufe gelb geführt, sind für zahlreiche Aktivitäten wie beispielsweise Restaurant- und Friseurbesuche für bestimmte Personengruppen wieder negative Tests nötig. Für einen Schnelltest bei den DRK-Testzentren in Grevesmühlen, Gadebusch und Boltenhagen gibt es die Möglichkeit, sich online anzumelden und einen Termin zu reservieren. Das Ergebnis wird digital übertragen, so dass keine Wartezeit vor Ort mehr nötig ist. Personen ohne diesen technischen Zugang können sich wie gewohnt weiterhin vor Ort spontan anmelden und erhalten dann nach 15 Minuten ihr Ergebnis vor Ort ausgedruckt. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite: www.testzentren-mv.de.

Von OZ