Grevesmühlen

Da wiehert der Amtsschimmel: Bei einer Prüfung der Finanzen der Stadt Grevesmühlen durch den Landkreis haben die Behörden unter anderem festgestellt, dass die 2011 letztmalig angepasste Parkgebührenverordnung keine Rechtskraft besitzt. Denn die Verordnung, die die Gebühren auf den städtischen Parkplätzen festlegt, war nie durch die Stadtvertreter beschlossen worden.

Ergo sind auch die Strafzettel, die seit 2011 in Grevesmühlen verteilt wurden, ungültig. Zumindest theoretisch, in der Praxis hätten Autofahrer rechtlich dagegen vorgehen können, wenn sie denn gewusst hätten, dass im Grevesmühlener Rathaus vor neun Jahren ein wichtiger Beschluss vergessen worden ist zu fassen.

Anzeige

Sonnabends wird nur noch bis 12 Uhr kassiert

An den Parkautomaten der Stadt Grevesmühlen ist nicht ersichtlich, dass sonnabends ab 12 Uhr nicht mehr kassiert wird. Auch am Sonntag müssen die Autofahrer theoretisch zahlen. Quelle: Prochnow

Weitere OZ+ Artikel

Das haben die Stadtvertreter jetzt nachgeholt, die Parkgebührenordnung wurde beschlossen und gleich angepasst. In der alten Fassung stand nämlich noch, dass auch sonnabends von 7 bis 17 Uhr Gebühren kassiert würden, das haben die Stadtvertreter auf 7 bis 12 Uhr reduziert.

Am Sonnabendnachmittag in der Stadt Knöllchen zu verteilen mache wenig Sinn, da die meisten Geschäfte dann ohnehin geschlossen hätten, lautete die Begründung. Jetzt muss noch die Kommunalaufsicht des Landkreises seinen Stempel unter die Gebührenordnung machen, dann ist alles wieder rechtens in Grevesmühlen in Sachen Parkgebühren.

Von Michael Prochnow