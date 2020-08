Grevesmühlen

Die 20. Ausgabe der kreiseigenen Schriftenreihe „Einblicke“ ist jetzt erschienen. Auf rund 103 Seiten wird eine Fachtagung dokumentiert, deren Gegenstand die Schlösser und Guts- und Herrenhäuser in Nordwestmecklenburg sind. Der Landkreis ist reich an denkmalgeschützten Bauwerken.

Erst nach dem Ende der DDR sind die denkmalgeschützten Gebäude in den Fokus von Architekturinteressierten, Denkmalpflegern, Investoren und Touristen gelangt.

Chancen erkennen

Die Fachtagung „Guts- und Herrenhäuser – die neue alte Mitte“ fand bereits am 26. April 2019 auf Schloss Tressow statt. Die rund 100 Tagungsteilnehmer bestanden aus Fachleuten und interessierten Bürgern, berichtete Klaus-Jürgen Ramisch, Leiter des Sachgebiets Kunst und Kultur im Landkreis, bei der Vorstellung der Publikation in der Grevesmühlener Malzfabrik.

„Für viele Gemeinden sind Guts- und Herrenhäuser, die leer stehen und verfallen, ein Problem“, erklärte Ramisch. „Ziel der Tagung war es, den Bürgermeistern und Gemeinderäten eine andere Sichtweise nahezubringen. Die Bauten nicht nur als Kostenfaktor zu begreifen, sondern als einzigartige Bauwerke, die die Identität unserer Region ausmachen und viele Chancen bieten.“

Schloss Tressow Quelle: privat

Fotos und mögliche Nutzungskonzepte

Das Heft beinhaltet nicht nur Fotos von Guts- und Herrenhäusern in Nordwestmecklenburg plus der jeweiligen Vorstellung und einer Karte, wo sich die Bauten befinden, sondern auch Auszüge aus den Expertenvorträgen – unter anderem über Kultur und Tourismus und verschiedene Nutzungskonzepte.

Wo kann man „Einblicke 20“ erhalten?

„Einblicke 20“ ist ab sofort für eine Schutzgebühr von 2 Euro beim Landkreis direkt, in beiden Bürgerbüros in Grevesmühlen und Wismar erhältlich oder direkt beim Kreisarchiv zu bestellen. Außerdem gibt es das Heft in der Buchhandlung Peplau in Wismar und Grevesmühlen, Buchhandlung Schnürl & Müller in Grevesmühlen und Gadebusch, bei Hugendubel Wismar und im Grenzhus Schlagsdorf

Von Annett Meinke