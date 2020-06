Neue Rutsche fürs Freibad in Grevesmühlen: Aber wann dürfen Gäste kommen?

Grevesmühlen

Irgendwie ist es für Maya Kebschull noch völlig surreal, dass es gerade ihre Idee ist, die beim Kultur- und Sozialausschuss auf offene Ohren stieß. Die Stadt Grevesmühlen hatte im Februar zu einem Wettbewerb aufgerufen. In der Jugendarbeit sind 10000 Euro eingespart worden. Diese Summe soll Kindern und Jugendlichen zugutekomme.

Gesucht waren Ideen – und Maya kam die einer Rutsche im Freibad im Auto ihrer Mutter Nicole Kebschull. „Wir sind gerade über die Bahnbrücke in Grevesmühlen gefahren“, erinnerte sich die Schülerin aus Wotenitz. „Hier im Freibad ist nur die Rutsche für kleine Kinder. Und die ist schon lange gesperrt“, begründete sie.

Von einer Schwimminsel aus in den Ploggensee rutschen – das wäre etwas. Mit dieser Idee war sie im Februar in den Rathaussaal gegangen und stellte sie dem Bürgermeister vor. „Ich hätte nicht gedacht, dass das umgesetzt wird. Andere Kinder hatten auch gute Ideen“, gab sie zu. Darunter waren eine Indoorspielhalle, Nist- und Brutkästen, eine neue Bushaltestelle gegenüber der Agentur für Arbeit und neue Elemente für den Skaterpark.

Neue Rutsche noch diesen Sommer

„ Maya hat sich viel Arbeit gemacht, ihre Idee wunderbar beschrieben und Kosten aus dem Internet herausgesucht“, lobte Bürgermeister Lars Prahler. Die Idee sei schnell umsetzbar und werde nicht in der Schublade verschwinden, versicherte er am Dienstagnachmittag im Freibad. „Noch in diesem Sommer wird sie umgesetzt.“ An die bereits vorhandene Schwimminsel wird eine weitere mit Rutsche montiert.

Für ihr Engagement ist Maya mit einer Urkunde von der Stadt sowie mit Saisonkarten für drei Jahre geehrt worden. „Ich freue mich darauf, wenn ich die Rutsche einweihen darf“, sagt sie. Allerdings denkt der Vorsitzende des Freibadvereins, Benny Andersson, zunächst in kleinen Schritten. Denn noch steht in den Sternen, wann die Anlage wieder öffnet. Zwar dürfte er unter Auflagen Badegäste empfangen, aber es gibt personelle Schwierigkeiten.

„60 Prozent unserer Ehrenamtlichen, die aushelfen, gehören zur Risikogruppe. Der Rest kann den Badebetrieb nicht abdecken. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, noch nicht zu öffnen“, bedauert er.

Alle Schwimmkurse abgesagt

Personal benötigt der Verein für den Ein- und den Ausgang, beides muss in Coronazeiten voneinander getrennt werden, für den Kiosk, die Toiletten, die regelmäßig desinfiziert werden müssen, sowie für den Steg und den Strand. Dort und auch im Wasser müsse akribisch auf Abstandsregeln geachtet werden. Da auch ein Teil der Rettungsschwimmer zur Risikogruppe gehört, sind alle Schwimmkurse gecancelt worden. „Vielleicht können die Schulklassen im August Unterricht nehmen, aber auch das steht noch nicht fest“, so Andersson.

Ohne Corona wäre das Freibad am letzten Pfingstferientag bei dem schönen Wetter voll gewesen, glaubt er. „Bis Anfang Juni zählen wir sonst 1500 Besucher.“ Dass die Gäste ausbleiben, ist auch dem See anzusehen. Im Badebereich sind viele Algen, denen der Angestellte Markus Manteuffel mit einer Harke zu Leibe rückt.

Finanziell steht der Verein auf gesunden Beinen. „Von der Stadt bekommen wir einen Lohnkostenzuschuss. Außerdem habe ich Soforthilfe beim Land beantragt und bewilligt bekommen“, so Andersson. Nun heißt es, den Stufenplan des Landes abzuwarten. „Wir hoffen, dass wir Ehrenamtliche finden und im Juli öffnen können.“

Von Jana Franke