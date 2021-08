Neue Schüler in der Mosaikschule in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Neue Gesichter an der Mosaikschule in Grevesmühlen. Die Einrichtung der Diakonie, in der Kinder mit geistigem Förderbedarf beschult werden, hat sechs Jungen und Mädchen eingeschult. Dieses Jahr begrüßten Schulleiterin Kati Dettmann und ihr Team die Abc-Schützen in Grevesmühlen. An der Schule lernen derzeit 73 Kinder und Jugendliche. Die Klassen gliedern sich in Primar-, Sekundar- und Berufsbildungsstufe.

Die Mosaikschule befindet sich in einem ehemaligen Kita-Gebäude im Ploggenseering in Grevesmühlen. In spätestens fünf Jahren allerdings wird die Schule auf den neuen Schulcampus umziehen, der wenige Meter entfernt entsteht. Dort hat die Stadt Grevesmühlen jetzt damit begonnen, neue Gebäude für die Regional- und die Grundschule zu errichten. Die Diakonie beteiligt sich an dem Projekt und wird ebenfalls eine neue Schule auf dem Areal errichten. Zwar sollen alle Schulformen auf dem Campus getrennt unterrichtet werden, dennoch spielt das Thema Inklusion bei der Planung eine große Rolle.

Von OZ