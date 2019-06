Wismar

220 Schüler der Fritz-Reuter-Grundschule weihen am Donnerstag die neuen Sportanlagen im Kurt-Bürger-Stadion ein. Das Sportfest für die Erst- bis Viertklässler ist die erste Veranstaltung im Stadion nach vielen Monaten.

Zur Galerie Das Stadion mit Fotos vor, während und nach der Bauphase

Am letzten Freitag wurden die Arbeiten abgenommen. „Es sind noch kleinere Restarbeiten zu erledigen, trotzdem sind die Anlagen so weit fertig und können ab sofort benutzt werden“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk.

Platzwart Manfred Spieß mäht den Rasen. Er schwärmt von den Laufbahnen und der Weitsprunganlage. Seit 20 Jahren ist der Wismarer im Stadion tätig. „Für den Schul- und Vereinssport ist das eine sehr gute Sache“, sagt Manfred Spieß.

Mit knapp einer Million Euro hat die Stadt die Sportanlagen im unter Denkmalschutz stehenden Stadion herausgeputzt. 70 Prozent sind Fördermittel des Landes, 30 Prozent kommen von der Stadt.

Hier lief Marita Meier-Koch

Saftig grüner Rasen und die rote Kunststoffbahn mit den weißen Markierungen sind ein echter Hingucker. Laufen, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen und Speerwerfen sind möglich. Diskus könne bei Bedarf nachgerüstet werden.

Die Stadionrunde über 400 Meter auf der Tartanbahn ist ein Traum. Das würde sicherlich auch Wismars Ehrenbürgerin Marita Meier-Koch bestätigen, die in ihrer Jugend im Stadion Runde um Runde drehte, ehe sie später Olympiasiegerin und Weltmeisterin wurde. Ihr Weltrekord über 400 Meter (47,60 Sekunden) aus dem Jahr 1985 gilt noch heute.

Anker trainiert ab 1. Juli

Fußballoberligist FC Anker Wismar wird sein letztes Heimspiel der Saison am Sonnabend nicht im Stadion austragen. Der Abstiegsgipfel gegen den FC Strausberg steigt um 14 Uhr auf dem Jahnplatz. Nur bei einem Sieg hält Anker die Klasse. In der neuen Saison werden dann die Spiele wieder im Stadion angepfiffen. Nach Angaben der Stadt wird Anker voraussichtlich ab dem 1. Juli wieder im Stadion trainieren.

Die erste richtig große Veranstaltung im Kurt-Bürger-Stadion wird die Bummi-Olympiade am 18. Juni für über 400 Vorschulkinder sein. Teil eins hatte der Kreissportbund im PSV-Stadion absolviert. Nun geht es zurück an die angestammte Sportstätte.

Abgewirtschaftet: Die Laufbahn vor dem Beginn der Bauarbeiten. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Anlagen für die Leichtathletik waren völlig abgewirtschaftet. Die Aschenbahnen waren holprig und bei Regenwetter nicht nutzbar. Die Fußballer mussten nach Regenfällen auf andere Plätze ausweichen. Das soll nun Geschichte sein. Unter dem Spielfeld wurde eine neue Drainage verlegt. Eigentlich sollten die Arbeiten schon Ende September 2018 fertig sein. Doch aus verschiedenen Gründen gab es Verzögerungen.

Überlegungen zur Änderung des Stadionnamens gibt es seitens der Stadt nicht. Benannt wurde es nach Kurt Bürger (1894–1951), kurzzeitiger Ministerpräsident von Mecklenburg. Erst im Mai hatte René Domke (FDP) einen Namenswechsel ins Spiel gebracht, sollte sich zum Beispiel ein großer Sponsor finden.

Keine Flutlichtanlage

Eine Flutlichtanlage ist nicht Bestandteil der Investition und auch nicht geplant, wie die Stadt auf OZ-Nachfrage mitteilt. Das hatte der FC Anker wiederholt kritisiert. Der Verein verweist auf die vielen Mannschaften und auf das Gedränge auf den anderen Sportplätzen. Mit einer Flutlichtanlage könnten Mannschaften auch abends im Stadion trainieren. Ein späteres Nachrüsten könne zudem kompliziert und teurer werden.

Treppenanlage bis Herbst fertig

Begonnen wurde in den letzten Tagen mit den Arbeiten für eine neue Stützwand mit Treppenanlage im Eingangsbereich des Stadions an der Bürgermeister-Haupt-Straße. Im letzten Jahr musste das Vorhaben verschoben werden, weil bei der Ausschreibung nur ein Angebot mit überhöhten Kosten vorlag. Voraussichtlich im Herbst sollen die Arbeiten fertig sein. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,1 Millionen Euro, das ist etwa ein Drittel höher, als in der ursprünglichen Kostenschätzung veranschlagt, so die Stadt.

Weitere Pläne

Daneben gibt es weitere Pläne zum Ausbau des Stadions. Doch wegen Geldmangels liegen diese auf Eis. Verschoben wurde der Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes zwischen Stadion und Kunstrasenplatz. Über eine Million Euro waren dafür vorgesehen. Doch die Stadt hat andere Prioritäten gesetzt. Die Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule, der Neubau der Grundschule an der Bürgermeister-Haupt-Straße und die technische Sanierung der Mehrzweckhalle werden teurer als ursprünglich geplant. Dafür werden andere Vorhaben zurückgestellt.

Auch die drei denkmalgeschützten Gebäude am Stadion (Kassenhäuschen, Gebäude für kleinere Veranstaltungen und Toiletten, Anker-Geschäftsstelle) sollen saniert werden. Einen festen Zeitplan gibt es nicht.

16 000 Zuschauer Das Kurt-Bürger-Stadion steht seit 2008 unter Denkmalschutz. Am 30. April 1950 wurde der erste Abschnitt des Stadions mit einem Fußballspiel zwischen der ZSG Anker Wismar und ETV Eimsbüttel (Hamburg) eingeweiht. Am 21. September 1952 verfolgten 16 000 Zuschauer die Einweihung des Stadions, benannt nach Kurt Bürger (1894–1951), kurzzeitiger Ministerpräsident von Mecklenburg. Tausende Wismarer waren einem Aufruf gefolgt, das Stadion in Feierabendarbeit aufzubauen. 2,3 Millionen DDR-Mark hatte die Regierung für Material zur Verfügung gestellt. Zu früheren Zeiten wurde im Stadion sogar Feldhandball gespielt.

Heiko Hoffmann