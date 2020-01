Neuer Aufsichtsrat für Wohnungsgesellschaft in Schönberg

Über 7000 Menschen ließen am 3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht ihr Leben, als britische Flieger die „Cap Arcona“ und die „Thielbek“ angriffen und versenkten. Warum diese Katastrophe in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, und was hinter den Angriffen steckt, das hat Sven Schiffner vom Förderkreis Cap Arcona aufwändig recherchiert.