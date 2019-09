Boltenhagen will gegen illegale Ferienwohnungen in Boltenhagen vorgehen

Boltenhagen

Illegal vermietete Ferienwohnungen in Gebieten, die eigentlich für das reine Wohnen bestimmt sind, beschäftigen die Gemeinde Boltenhagen seit Jahren. Jetzt wurde ein Sonderausschuss gebildet, der sich speziell mit diesem Thema beschäftigen soll.

Christian Schmiedeberg und Dieter Dunkelmann (beide CDU), Ekkehard Giewald ( SPD), Kay Grollmisch (FUB) und Günther Stadler (Grüne) sollen sich jetzt damit befassen, ob es Gebiete gibt, in denen vorhandene Ferienwohnungen legalisiert oder gänzlich verboten werden sollen.

Wohnraum sichern

Aufgrund einer Änderung der Baunutzungsverordnung von 2017 kann eine Gemeinde nämlich auch Ferienwohnungen in Wohngebieten zulassen. Zielsetzung der Gemeinde ist es aber, den Bedarf an Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung abzusichern und Ferienwohnungsnutzung nur in bestimmten Gebieten der Gemeinde zuzulassen. Vor der Gesetzesänderung war die Vermietung von Ferienwohnungen in den Straßen Am Reek und Neuer Weg von Landkreis und Gericht verboten. Ähnliche Verbote könnten auf Anregung des neuen Sonderausschusses auch jetzt noch erwirkt werden.

Unter den Gemeindevertretern gab es allerdings eine Diskussion über das neue Gremium. Kay Grollmisch (FUB) erfragte, ob der neue Ausschuss dauerhaft oder nur zeitweilig eingerichtet werden soll. „Das Thema Ferienwohnungen wird uns bestimmt länger beschäftigen“, sagte Christian Schmiedeberg ( CDU). Wenn alles geregelt sei, könne man den Sonderausschuss aber wieder abschaffen.

Rechtswidrige Nutzung

Angelika Sagemann (Grüne) machte die Anregung: „Ich bin der Ansicht, dass Gemeindevertreter in dem Ausschuss selber nicht vermieten sollten. Ich selber habe eine Ferienwohnung und für viele andere gilt das auch.“ Die Mitglieder des Ausschusses könnten sonst befangen sein.

„Es geht hier um rechtswidrige Nutzungen und darum, ob wir dagegen vorgehen oder etwas legalisieren“, entgegnete Hans-Otto Schmiedeberg ( CDU). Eine persönliche Befangenheit der Ausschussmitglieder liege nur dann vor, wenn ein Bebauungsplan besprochen werde, in dem man eine Ferienwohnung betreibt.

Ausschuss prüft Einzelfälle

Zu den Gebieten, die die Gemeinde Boltenhagen unbedingt als Wohnraum für Einwohner sichern will, zählt die Rudolf-Breitscheid-Straße. Seit Dezember 2017 wird an einem Bebauungsplan für das Areal gearbeitet, der jetzt ausgelegt wird und es gibt eine Veränderungssperre.

„Die im Plangebiet vorhandenen Mehrfamilienhäuser sollen dem Dauerwohnen vorbehalten bleiben“, heißt es im Beschluss zu dem B-Plan. „Es muss aber in jedem Einzelfall auf die ursprünglich erteilte Baugenehmigung geschaut werden“, sagt Christian Schmiedeberg auf Nachfrage. Wenn es zum Beispiel für das viel beworbene Haus Nele eine Baugenehmigung gab, die einen Beherbergungsbetrieb zulässt, könne daran nicht gerüttelt werden.

Grüne und FUB enthalten sich

In der Abstimmung zum Bebauungsplan hatten sich die Gemeindevertreter von FUB und Grünen inklusive Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) enthalten, was die Mitglieder der CDU irritierte. „Es scheint in dem Gebiet noch ein Verfahren zu laufen, deswegen hat unsere Fraktion sich nicht positioniert“, sagte Wardecki. Auf Nachfrage beim Landkreis teilte Sprecherin Petra Rappen mit, im Bereich Rudolf-Breitscheid-Straße gebe es aktuell kein Verfahren der Bauordnungsbehörde.

Schon das Landesamt für Raumordnung hatte sich auf illegale Ferienwohnungen in Boltenhagen bezogen, als es um die Ausweisung eines neuen Baugebiets zwischen Wichmannsdorf und der Kastanienallee ging. Wenn alle illegalen Ferienwohnungen im Ostseebad regulär an Einwohner vermietet würden, hätte Boltenhagen ausreichend Wohnraum.

