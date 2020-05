Neuer Beruf: Nordwestmecklenburg bietet Online-Webinar für Frauen

Grevesmühlen/Lübeck

Sie sind weiblich und wollen sich beruflich neu orientieren? So recht wissen Sie aber nicht, wie Sie Ihren Neuanfang gestalten sollen? Das Beratungsprojekt „Frau& Beruf“ mit Sitz in Lübeck schaut über die Landesgrenze hinweg und lädt Frauen in Nordwestmecklenburg zu einem besonderen Webinar unter der Überschrift „Von der Kunst, sich neu zu denken“ ein. Es findet am Dienstag, dem 9. Juni, von 9 bis 10.30 Uhr statt.

„Das Webinar wird mit der Online-Plattform ,Zoom‘ durchgeführt und kann ganz leicht von jedem PC, Laptop oder Smartphone erfolgen. Wir unterstützen gerne bei der technischen Umsetzung“, erklärt Agnes Hiesberger, Beraterin bei „Frau& Beruf“. Die Teilnahme ist kostenlos und wird finanziert über den Europäischen Sozialfonds und das Land Schleswig-Holstein.

In zehn Schritten zum Neuanfang

Was erwartet die Frauen am PC, Laptop oder Smartphone? „Wir begleiten beim Erstellen von zehn Schritten zum Neuanfang und unterstützen im Nachgang mit einem persönlichen Coaching beim Vertiefen ihrer Ergebnisse“, beschreibt sie. „Wir würden uns freuen, wenn sich auch Frauen aus Grevesmühlen und Umgebung angesprochen fühlen.“

Anmeldungen sind bis zum 5. Juni möglich und sollten unter frauundberuf@faw.de oder unter 0170/7765533 erfolgen.

Passgenau Beratung für Frauen

„Frau& Beruf“ ist ein Beratungsangebot rund um den Berufseinstieg und die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit, das Frauen kostenlos in Anspruch nehmen können. Schleswig-Holstein ist dabei in sieben Beratungsregionen aufgeteilt. Die Beraterinnen bieten passgenaue, individuelle und kostenlose Beratung für Frauen zur beruflichen Orientierung, Entscheidungsfindung und Planung konkreter Handlungsschritte.

Von OZ