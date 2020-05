Wotenitz

Regionale, frische Produkte, ein beeindruckendes Ambiente und sehr gute Besucherzahlen, das ist die Bilanz der Eröffnung des Bioladens der Gärtnerei Wiencke am Freitag, 1. Mai. Auch wenn die große Eröffnungsparty erst im Spätsommer stattfinden soll, etliche Neugierige kamen am Freitag

Christian Wiencke im Bioladen der Gärtnerei. Quelle: Prochnow

bereits in die Gärtnerei, um unter anderem die Veranstaltungsräume in Augenschein zu nehmen. Und die können sich wahrlich sehen lassen, ebenso wie der kleine aber feine Bioladen, der vor allem mit Produkten aus der Region bestückt ist. „Die Eier, das Fleisch, das Gemüse, der Saft – das kommt alles von Landwirten und Fleischern aus der Umgebung“, erklärt Chef Christian Wiencke. Und es gibt bereits Pläne, das Angebot zu erweitern. „Die Milch und der Käse, die wir jetzt schon in Bio-Qualität beziehen, die wird es bald auch direkt von regionalen Anbietern geben. Das haben wir leider in der kurzen Zeit nicht geschafft.“ Das Angebot allerdings ist auch jetzt schon beeindruckend groß.

96 Personen finden im großen Saal Platz

Das gilt auch für die komplett sanierte Veranstaltungsscheune, die Besucher konnten am Freitag auf einem Rundgang die neuen Räume bewundern. Allerdings immer nur zehn auf einmal aufgrund der Corona-Beschränkungen und mit Maske natürlich. Platz ist laut Christian Wiencke für 96 Personen im Saal, wenn das Catering in der Diele aufgebaut ist. Dazu gibt es nagelneue Sanitärräume, eine extra Küche und eine wunderbare Mischung aus dem Flair der alten Scheune und den modernen Extras. Der Bioladen schließt sich direkt an die Veranstaltungsräume an. Vor der Tür zeigt sich der Parkplatz ebenfalls neu. „Die Drainage braucht noch etwas Zeit“, so Christian Wiencke. „Am Freitagmorgen mussten wir nach dem starken Regen noch ein paar Gräben nachziehen, aber das wird alles.“ Auf jeden Fall zeigt sich das ganze Gelände in einem neuen Gewand.

Schlangestehen vor dem Bioladen, nur zehn Personen dürfen derzeit aufgrund der Corona-Beschränkungen gleichzeitig eintreten. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow