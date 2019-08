Dassow

Stau in der Grevesmühlener Straße morgens ab 7 Uhr. Mehrere hundert Autofahrer, Fußgänger und Radler hatten hier am Montag ein gemeinsames Ziel: den neuen Einkaufsmarkt, den Norma eröffnete. „Wahnsinn!“, sagte eine Frau angesichts des Andrangs, der viele Stunden anhielt. Ein Mann meinte: „Schön, dass sie den Markt jetzt aufgemacht haben.“ Ein Radler sagte: „Das ist ein Volksfest.“ Ein anderer staunte: „Alter Schwede, hier ist was los.“ Birte Martens, Leiterin Entwicklung bei Norma, sagte: „Wir freuen uns, dass so viele kommen.“

Mitarbeiterinnen des Unternehmens überreichten jedem Kunden eine Rose. Aus Anlass der Neueröffnung gab es auch Sonderangebote und ein Gewinnspiel. Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg vergnügen.

Mit über 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der neue Markt in der Grevesmühlener Straße mehr als doppelt so groß wie der alte, der Anfang des Jahres abgerissen wurde. Die Länge der Tiefkühlregale wuchs sogar auf das Dreifache. Marlies Ehlers (57) aus Damshagen leitet den Markt, in dem Norma acht Mitarbeiter beschäftigt.

„Es ist mit Unterstützung von Ihnen etwas Schönes geworden“, lobte Norma-Niederlassungsleiter Ulrich Schrage bei einem Rundgang durch den neuen Markt den ehemaligen Dassower Bürgermeister Jörg Ploen ( SPD) und seine Nachfolgerin Annett Pahl ( SPD). Schrage erläuterte den beiden, dass rund 30 Prozent der Produkte, die Norma in Dassow anbietet, unter dem Logo „Qualität aus unseren Landen“ in den neuen Bundesländern hergestellt werden.

Unter dem Dach von Norma eröffnete am Montag auch eine Filiale der Klützer Landschlachterei. Damit hat Dassow jetzt wieder einen Schlachter. Neu in einem Gebäude neben dem Einkaufsmarkt: eine Filiale der Bäckerei Freytag.

Von Jürgen Lenz