Neuer Ferienpark mit 400 Betten an der Wohlenberger Wiek geplant

Klütz

Die Tourismusangebote im Klützer Winkel bekommen Zuwachs. So soll in Klütz ein Campingplatz entstehen, der Stellflächen für rund 100 Wohnmobile bietet. In Wohlenberg ist auf einem der Hügel entlang der Wohlenberger Wiek ein Ferienhausgebiet geplant, das inzwischen in die Umsetzung geht. Der Bauausschuss der Stadt Klütz hat sich mit beiden Vorhaben auseinandergesetzt.

Campingplatz mit 100 Stellplätzen

„Wir wollen jetzt einen Entwurf erarbeiten“, erklärte Kati Hoot vom Planungsbüro Mahnel aus Grevesmühlen zum aktuellen Stand der Pläne für einen Campingplatz mit Wohnmobilstellplätzen im Klützer Gewerbegebiet an der Landesstraße in Richtung Dassow. Entstehen könnten dort insgesamt etwa 100 Stellplätze, die Hälfte davon in kleinerer Ausführung mit einer Größe von acht mal neun Metern und die anderen in einer Größe von bis zu neun mal zwölf Metern.

Anzeige

Um die Anfahrtswege zu erleichtern, werden nach Darstellung von Hoot die beiden Flächen in der Mitte voneinander getrennt. Vorgeschaltet vor dem gesamten Campingbereich ist eine Infrastrukturanlage mit Rezeption, Kiosk, einem kleinen Wellnessbereich und einer Hausmeisterwohnung.

Weitere OZ+ Artikel

Radweg verbindet Hohen Wieschendorf mit dem Klützer Winkel Derzeit laufen die Arbeiten am Radweg in Höhe Hohen Wieschendorf. Die Fertigstellung der rund 280 Meter langen Trasse entlang der Landesstraße 02 ist für den 30. Juli geplant. Dann gibt es auf rund drei Kilometern Länge einen durchgehenden Radweg von Hohenkirchen bis zum Anleger in Hohen Wieschendorf. Dann können Radfahrer von der Hansestadt Wismar den gesamten Klützer Winkel erreichen.

In diesem Bereich werden die Urlauber empfangen und können sich einchecken. Mehrheitlich stimmte der Bauausschuss diesen Plänen zu. Eingearbeitet werden soll in den kommenden Vorlagen unter anderem, wie die Werbung in diesem Bereich aussehen könnte. Der Einwand, dazu eine verbindliche Regelung zu treffen, kam von Angelika Palm (UWG).

Ferienhäuser mit Ostseeblick in Wohlenberg

Zustimmung vom Bauausschuss gab es auch für die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27. Dabei handelt es sich um einen südlich der Ortslage Wohlenberg liegenden Ferienpark, der östlich durch den bereits realisierten B-Plan Nr. 15 mit 76 Häusern am Ostseeblick und privaten Grünflächen sowie westlich durch den Weg nach Bössow eingegrenzt wird.

Grundstücke von 450 und 900 Quadratmetern

Ausgewiesen werden Baugrundstücke von 450 und 900 Quadratmetern. Gebaut werden sollen darauf 80 Einzelhäuser, wobei auf den kleineren Grundstücken maximal eine Wohnung und auf den größeren Grundstücken bis zu zwei Wohnungen zulässig sind. Die Stadt Klütz möchte mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes die Position als Fremdenverkehrsstandort stärken, wie es in den Planungszielen ausgeführt wird.

Geplant sind, so das städtebauliche Konzept, nicht mehr als 400 Betten. An dieser Annahme stößt sich der Landkreis in seiner Stellungnahme zum Bauvorhaben, wie die Planerin vor dem Ausschuss erklärte. Denn aufgrund einer Grundfläche von 120 Quadratmetern und einer Zweigeschossigkeit hält man die Eingrenzung der Bettenzahl für schwer überprüfbar.

Mitglieder in Ausschuss informiert

Nach Ansicht des Landkreises könnten es am Ende weitaus mehr Betten sein. Um genau das zu verhindern, sollten die Ferienhäuser auf ein Vollgeschoss begrenzt werden, so die Meinung des Bauausschusses. Die Satzung wird jetzt dahingehend geändert.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Informiert wurden die Mitglieder des Ausschusses durch Kati Hoot auch über den Stand des Vorentwurfs zum Sondergebiet B-Plan Nr. 15, das an Wohlenberg an der Landesstraße zwischen Klütz und Wismar ausgewiesen wird. Es soll der Versorgung und Infrastruktur des Betriebes der etwa gleich großen Ferienanlagen Nr. 15 und Nr. 27 dienen.

Geplant sind zwei Gebäude mit Gewerbe und Gastronomie im Erdgeschoss sowie möglichen Ferienwohnungen im 1. Obergeschoss und im Dachgeschoss. Vorgesehen wären in diesem Areal nach Aussage der Planerin 26 Stellplätze. Im öffentlichen Raum der daneben liegenden Fläche könnten 30 Parkplätze geschaffen werden.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Hoffmann