Die Zahl der Neuinfektionen in Bezug auf Covid-19 hat in Nordwestmecklenburg einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 17 neue Fälle, damit sind 92 Personen derzeit mit dem Virus nachweislich infiziert. 1208 Personen befinden sich in Quarantäne.