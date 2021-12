Neuer Jugendwart will Kinder in und um Grevesmühlen fürs Angeln begeistern

Grevesmühlen

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Der Leitspruch der Norddeutschen, er gilt auch für Stefan Schulz. Der 24-Jährige aus Wotenitz angelt, seit er sechs Jahre alt ist. „Mein Vater hat mich damals mitgenommen, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.“ Und während derzeit die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt liegen und die meisten Angler auf das Frühjahr warten, „gehe ich jedes Wochenende raus“.

Schweriner See, Ostsee, Vielbecker See, Menzendorfer See – auch wenn die Fische, wenn das Wasser kühler wird, ebenfalls ihren Rhythmus runterfahren, die richtigen Angler stellen sich auch darauf ein. „Raubfische gehen auch im Winter, kein Problem, wenn man weiß, wie’s geht.“ Und neben viel Leidenschaft hat der 24-Jährige mittlerweile auch reichlich Erfahrung – die er jetzt an den Nachwuchs weitergeben will.

Stefan Schulz, Jugendwart der Ortsgruppe IV, dem Grevesmühlener Angelverein Quelle: Michael Prochnow

Stefan Schulz ist Jugendwart im Angelverein Ortsgruppe IV, mit rund 200 Mitgliedern ist der Grevesmühlener Verein einer der größten in der Region. „Was aber in den vergangenen Jahren nicht mehr gemacht wurde, das ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, berichtet Stefan Schulz. Das ändert sich ab Januar.

Erstes Treffen am 29. Januar

Der Jugendwart hat bereits drei Termine im Visier, an denen er sein Wissen weitergeben will. Ende Januar, konkret am 29. Januar um 10 Uhr, soll am Vereinshaus am Vielbecker See in Grevesmühlen das ersten Treffen stattfinden. Etwa 15 Kinder gibt es im Verein, größtenteils die Sprösslinge der Mitglieder. „Aber auch Kinder, die einfach Bock haben auf Natur und Angeln, will ich begeistern“, berichtet der junge Mann.

Auf dem ersten Treffen geht es um alles, was mit dem Thema Friedfische zu tun hat. Welche Fische gibt es in welchen Gewässern, was sind die richtigen Köder und Methoden, welche Haken gibt es und vieles andere mehr. Beim zweiten Lehrgang sind dann die Raubfische an der Reihe. „Und dann werden wir sehen, wie viele kommen und was sie interessiert.“ Dass der Bedarf vorhanden ist, dessen ist sich Stefan Schulz sicher. Denn die Zahl der Angler sei seit Jahren stabil, steige sogar an. Nur um die Nachwuchsarbeit war es in Grevesmühlen schlecht bestellt.

Neuer Bootsanleger im kommenden Jahr

Dabei verfügt der Verein über tolle Möglichkeiten, denn der Vielbecker See ist eines der Gewässer, die der OG IV, wie der Verein sich selbst nennt, bewirtschaftet. Karpfen, Hechte, sogar Aale gibt es hier. Regelmäßig erfolgt Neubesatz. Die Arbeitseinsätze des Vereins sorgen dafür, dass die Angelstellen frei und sauber bleiben. Im Frühjahr beginnen die Arbeiten für den neuen Bootsanleger – ideale Bedingungen für die Angler. Und den Nachwuchs, den Stefan Schulz künftig unter seine Fittiche nimmt.

Stefan Schulz mit einer Meerforelle. Quelle: Michael Prochnow

Kinder bis 14 Jahre brauchen in Mecklenburg-Vorpommern keinen Fischereischein, erst dann müssen sie eine theoretische Prüfung ablegen. Die Fragen gibt es alle online. „Für den praktischen Teil bin ich dann quasi zuständig“, erklärt Stefan Schulz. „Denn an den Gewässern gibt es einiges zu beachten, Tierschutz ist natürlich auch ein Thema.“ Und ganz viel Leidenschaft und Liebe zur Natur. Dass der 24-Jährige das vermitteln kann, das wird schnell deutlich, wenn man ihm eine Weile zuhört. Kaum Gewässer in der Region, das er nicht kennt.

Hätten Sie’s gewusst? Prüfungsfragen für den Fischereischein Hier sind einige Fragen, die bei der Prüfung zum Fischereischein (ab 14 Jahren notwendig) gestellt werden: Welcher Fisch hat bauchständige Bauchflossen? A Barsch B Zander C Hecht Wie müssen Köderfische vor dem Anködern behandelt werden? A Sie müssen betäubt und getötet werden B Sie müssen vorsichtig mit nassen Händen angefasst werden, um die Schleimhaut nicht zu verletzen C Sie müssen betäubt werden, damit sie das Anködern am Haken nicht spüren Welche Fische haben eine Fettflosse? A Perciden (Barschartige) B Cypriniden (Karpfenartige) C Salmoniden (Forellenartige) Welche Pflanzen gehören zu den Schwimmblattpflanzen? A Laichkraut, Armleuchteralgen B Seerose, Teichrose C Schilfrohr, Igelkolben Wofür ist das Labyrinthorgan zuständig? A für den Geschmack B für den Gleichgewichtssinn C für das räumliche Sehen Welcher Fisch zeigt eine gute Wasserqualität an? A Hecht B Mühlkoppe C Wels

Und Angeln ist inzwischen mehr als nur eine Rute mit Sehne und Haken ins Wasser zu halten. Die technische Ausrüstung kennt kaum noch Grenzen. Auch Stefan Schulz ist mit dem Bellyboat regelmäßig auf der Ostsee unterwegs. Dabei handelt es sich um einen aufblasbaren Sitz, der Angler treibt das Gefährt mit Flossen voran. Die Fahrzeuge sind klein, leicht zu transportieren – und gefährlich. „Auf die Ostsee geht es nur in der Gruppe, allein ist das lebensgefährlich. Und natürlich ist der Anker immer mit dabei.“

Von Michael Prochnow