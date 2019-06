Grevesmühlen

Die Umbauarbeiten sind fast abgeschlossen, jetzt geht es an die Inneneinrichtung auf den 85 Quadratmetern im Erdgeschoss der Wismarschen Straße 5 in Grevesmühlen. Jan-Peter Prüßen, Unternehmer aus Warnow, eröffnet dort am 1. Juli ein Fachgeschäft für E-Zigaretten. Es ist das dritte Geschäft nach Filialen in Wismar und Schwerin. „ Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte“, berichtet Jan-Peter Prüßen. „Ursprünglich hatte ich Grevesmühlen als Markt nicht ins Auge gefasst, aber unser Laden in Wismar läuft so gut, dass wir mit der Filiale in Grevesmühlen ein wenig Entlastung schaffen wollen.“ Verkauft werden E-Zigaretten und alles, was damit zu tun hat.

Das Ladengeschäft in der Wismarschen Straße 5, das Gebäude war übrigens von der Kaufmannsfamilie Pelzer errichtet und genutzt worden (Sonderausstellung im städtischen Museum läuft gerade zu dem Thema), hatte etliche Monate leer gestanden. Zwischenzeitlich war gar die Rede davon, dass die Stadt dort Kinderbetreuung anbieten wolle. 2013 hatte dort ein Friseurgeschäft eröffnet, das 2017 in die August-Bebel-Straße umzog. Seitdem stand das Geschäft leer.

Michael Prochnow