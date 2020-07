Neuer Rad- und Wanderweg erweitert Wasserlehrpfad in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Grevesmühlener Kinder kennen ihn fast alle – und sie lieben ihn, den Wasserlehrpfad des Zweckverbandes Grevesmühlen in Wotenitz. Auch große und kleine Besucher Nordwestmecklenburgs kennen ihn und planen an Urlaubstagen ohne perfektes Strandwetter gern einen Ausflug nach Wotenitz. Man kann auf dem Wasserlehrpfad einiges über den Kreislauf des Wassers erfahren, – kann etwas über Trink- und Abwasser lernen und auch über die wichtige Arbeit des Grevesmühlener Zweckverbandes.

Beim Zweckverband freut man sich in diesen regenreichen Julitagen zusätzlich über einen warmen Geld-Regen. 196 200 Euro erhält der Grevesmühlener Zweckverband aus dem LEADER-Programm (einem europäischen Maßnahmenprogramm zur Entwicklung ländlicher Räume). Damit soll der Wasserlehrpfad nun mit einem Rad- und Wanderweg erweitert werden.

Verschiedene Lehr-Standorte verbinden

Bei der feierlichen Übergabe des Fördermittelbescheids durch Anja Witt vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StaLU) aus Schwerin an Zweckverbandsvorsteher Eckhard Bomball erklärte dieser das Vorhaben. „Wir wollen ungefähr 218 000 Euro in den Bau eines kombinierten Rad- und Fußweges investieren. Dieser Weg soll die verschiedenen Lern-Standorte des Wasserlehrpfades miteinander verbinden. Dadurch, dass der Radweg Anbindung an die Stadt hat, wird er auch die Lehr-Standorte des Vereins „Stadt ohne Watt“ in Grevesmühlen mit dem Wasserlehrpfad verbinden.“

Wegbegleitend, erklärte Verbandsingenieur Andreas Lachmann, „sollen Informationen mittels Schautafeln und Modellen zu den Themen Wasser, Abwasser, Umwelt und sauberer Energien vermittelt werden.“

Damit sich die geladenen Gäste besser vorstellen konnten, wo sich dieser Rad- und Fußweg befinden wird, hatte der Zweckverband an einen besonderen Ort geladen. Der Einladung gefolgt waren unter anderem der EU-Beauftragte Erich Reppenhagen, – er leitet die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westmecklenburgische Ostseeküste, die über die Verteilung der LEADER-Gelder in dieser Region entscheidet. Auch Reppenhagens Assistentin Anja Weitz war mit dabei, Grevesmühlens ehemaliger Bürgermeister Jürgen Ditz und Werner Küsel vom Grevesmühlener Verein „Stadt ohne Watt“.



Blühwiese und Mini-Stonehenge



Wenn man vom Hamburger Weg, noch vor dem Wald abbiegt, gelangt man auf einen Feldweg, der dann direkt an einer Bienenblühwiese, die ein Trinkwasserschutzgebiet ist, entlangführt. Am Ende dieses Weges stehen nicht nur Schautafeln, auf denen etwas zum Grundwasser, seiner Reinhaltung und Gewinnung erklärt ist – es befindet sich dort auch eine Art Mini- Stonehenge. Große Steine umsäumen den Platz, in dessen Mitte sich wiederum ein großer Stein mit Sitzgelegenheiten rundherum befindet.

Neues Wasserwerk in Wotenitz wächst

Von dort aus, kann man das neue Wasserwerk in Wotenitz in der Ferne wachsen sehen, – und am Abend, so der Zweckverbandsvorsteher, „kann man genau man genau hier den schönsten Sonnenuntergang bewundern, den man sich nur vorstellen kann.“

LEADER-Fördermittel 2020 Insgesamt erhalten im Jahr 2020 neun von insgesamt 20 eingereichten Projekten in der Region Westmecklenburgische Ostseeküste Geld aus dem europäischen LEADER-Programm (Europäisches Maßnahmenprogramm zur Förderung der Wirtschaft im ländlichen Raum). Es fließen insgesamt 657 561,45 Euro. Für den Bau eines Trimm-Dich-Pfads in Dassow gibt es: 8 166,40 Euro. Für den Ausbau der Hofschlachterei Storchenhof werden 18 025,21 Euro bereitgestellt. Der Verein Winkelleu erhält für den Ausbau des Netzwerktreffpunkts Schmiede Neuenhagen 59 359, 36 Euro. Das Pfarrhaus in Selmsdorf soll barrierefrei werden und bekommt 38 250 Euro. Den Ausbau des Wasserlehrpfades in Wotenitz wird mit 196 200 Euro gefördert. Für die Planung eines Radwegekonzepts und entsprechende Beschilderung erhält die Gemeinde Roggenstorf 34 807,50 Euro. Der Ausbau des Strandbades Warin wird mit LEADER-Mitteln in Höhe 172 500 Euro gefördert. Der Dambecker Pfarrhof erhält für seine Außenanlagen 96 944,88 Euro und die Stadt Klütz für ein Besucherlenkungssystem 33 308,10 Euro.

Auf den Lehrtafeln werden nicht nur Details zum neuen Wasserwerk erläutert, es wird auch erklärt, welche Bedeutung die Blühwiese als Bienenweide und Trinkwasserschutzgebiet hat. Der Zweckverband hat diese Flächen gekauft und sorgt dort für eine landwirtschaftliche eingeschränkte Nutzung. Es werden weder Herbizide, noch andere chemische Stoffe eingesetzt und so die unbelastete Grundwasserneubildung begünstigt. „Eine Investition in das Trinkwasser unserer Zukunft“, erklärte Eckhard Bomball.

Bau Radweg soll 2021 beginnen

Dieser Lehr-Standort, der auch Infopunkt „Sonnenuntergang“ heißt, erklärten Bomball und Verbandsingenieur Lachmann, solle unter anderem mithilfe des neuen Rad- und Fußweges mit dem Wasserlehrpfad in Wotenitz, – wo man Goldwaschen, einen Strudel erzeugen, ein Stauwehr bauen oder Wasser mit Sauerstoff versetzen und noch vieles andere mit Wasser tun kann –, verbunden werden.

Wenn alles gut geht, wird der Bau des Radweges im kommenden Jahr begonnen und spätestens im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Von Annett Meinke