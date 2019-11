Das sind die Mitglieder des Seniorenbeirates

Grevesmühlen

Der Seniorenbeirat der Stadt Grevesmühlen ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den älteren Einwohnern und der Stadtverwaltung beziehungsweise der Stadtvertretung. Jetzt wurden erneut sieben Männer und Frauen in das Gremium gewählt. Dabei handelt es sich neben engagierten Bürgern um Vertreter der wichtigsten Vereine und Verbände. Gewählt wurden: Barbara Kossakowski, Regina Dietze, Karl-Ludwig Gädert, Gert Bentin, Wolfgang Seidel, Gerhard Wilcken und Klaus Dieter Matthies. Die Mitglieder berichten regelmäßig in der Stadtvertretung über ihre Arbeit, zudem sind sie Ansprechpartner für die Senioren in Grevesmühlen.

Von Michael Prochnow