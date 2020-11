Neuer Solarpark an A 20 bei Groß Siemz: Ökostrom für über 3000 Haushalte

Groß Siemz

Grüner Strom für über 3000 Haushalte: Das liefert ein neuer Solarpark an der A 20 unweit von Groß Siemz. Fünf Hektar groß sind die nördlich und südlich der Autobahn montierten Module insgesamt.

Von dem Solarpark soll die Gemeinde Siemz-Niendorf profitieren. Investor Jan Jacob Olderog sagt: „Die Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde.“

Gemeinde bekommt Pacht für Wege

Der 32-jährige Geschäftsführer der GS Solar GmbH & Co. KG verspricht: „Neben den zusätzlichen Steuereinnahmen werden wir versuchen, ebenso wie schon beim Bau der Anlage, auch bei dessen Betrieb Aufträge bevorzugt an Firmen aus der Region zu vergeben.“ Außerdem bekomme Siemz-Niendorf eine hohe Pacht für das Nutzen von Wegen, die ihr gehören.

Investor Jan Jacob Olderog (l.) erläutert den Gemeindevertretern von Siemz-Niendorf die Pläne für die Fotovoltaikanlagen. Quelle: Jürgen Lenz

Die Hoffnung auf Einnahmen war ein Grund für die Gemeindevertreter, den Solarpark an der A 20 zwischen der Abfahrt Schönberg und der Raststätte Schönberger Land zu befürworten. Sie billigten einen Bebauungsplan, der die rechtlichen Voraussetzungen schuf.

Solarpark mit Auflagen der Denkmalbehörde

Mehr als 40 Behörden und sogenannte Träger öffentlicher Belange zu einem Vorentwurf äußern – vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege bis zum Landesjagdverband. Ein großes Thema war der Denkmalschutz. Der Hintergrund: Vor 19 Jahren stießen Archäologen auf der künftigen Trasse der A 20 unweit von Groß Siemz auf Grabhügel und Siedlungsreste aus der jüngeren Bronzezeit und der römischen Kaiserzeit. 2018 untersuchte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege das Baugelände des Solarparks. Es machte weitere archäologische Funde. Deren Art und Zustand standen dem Bau aber nicht im Weg. Der Investor konnte mit Auflagen den Interessen des Bodendenkmalschutzes gerecht werden.

Gräberfeld aus der Bronzezeit entdeckt Über 50 Steinkreise entdeckten Archäologen, als sie vor dem Bau der A 20 nahe Groß Siemz den Boden der künftigen Trasse untersuchten. Die Steinkreise waren die auffälligsten Hinterlassenschaften eines Gräberfeldes aus der Bronzezeit. Etwa 100 Menschen wurden auf dem Gelände bestattet. Die Archäologen fanden auch die Relikte von Urnen und Beigaben. Aus der Eisenzeit sind die Überreste von fünf Schachtöfen, die die Experten unweit der Gräber entdeckten. Mit ihrer Hilfe haben Menschen Eisen gewonnen, um Werkzeuge und Waffen herzustellen.

Nach den Gesamtkosten für den Solarpark gefragt, antwortet Jan Jacob Olderog: „Ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag.“ Nach Auskunft von Canadian Solar besteht die Fotovoltaikanlage aus 22 900 Modulen. Das Unternehmen war für die technische Planung des Solarparks und die Montage zuständig. Er kündigt an: „Die Fotovoltaikanlage wird voraussichtlich rund 90 000 Tonnen CO2-Äquivalentemissionen ausgleichen.“

Über drei Kilometer lange Leitung zu Umspannwerk

Der Solarpark ist nach Olderogs Auskunft über eine drei Kilometer lange Leitung mit dem Umspannwerk in Schönberg verbunden. Der Hamburger Investor mit familiären Wurzeln in Groß Siemz sagt, er freue sich sehr, dass nach der dreijährigen Planungsphase das Projekt erfolgreich realisiert werden konnte.

Die Module des Solarparks Groß Siemz stehen nördlich und südlich der Autobahn. Quelle: Canadian Solar

Er sei dem Amt Schönberger Land und der Gemeinde für eine gute Zusammenarbeit dankbar, sagt Olderog. Der Bau sei problemlos verlaufen, aber bereits Ende September habe es einen unerfreulichen Zwischenfalls gegeben.

Jan Jacob Olderog berichtet: „Wahrscheinlich zwischen Samstagabend, 26. September, und Montagmorgen, 28. September, wurde eine große Kabeltrommel mit rotem Aluminium-Mittelspannungskabel entwendet.“ Sie stand am Rand des Solarparks, etwa 20 Meter vom südlichen Fahrbahnrand der A 20 entfernt.

Die Trommel war 3,7 Tonnen schwer, konnte also nur mit schwerem Gerät bewegt werden. Die GS Solar GmbH & Co. KG hat eine Belohnung von bis zu 1500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die dazu führen, dass die Täter ermittelt werden und die Kabel wieder in den Besitz des rechtmäßigen Eigentümers kommen. Olderog kündigt an: „Entsprechende Beobachtungen nimmt die Polizei Grevesmühlen, Telefon 038 81 / 72 00, entgegen.“

Von Jürgen Lenz