Neuer Verein startet mit Ausstellung in Herrnburg

Herrnburg

Der neugegründete Bürger- und Kulturverein Altes Zollhaus lädt ein, bei der Eröffnung seiner ersten Kunstausstellung dabei zu sein. Die Vernissage beginnt am 3. Oktober um 18 Uhr im Alten Zollhaus nahe der Kirche in Herrnburg, Hauptstraße 76. Der Verein konnte mit Anne Brömme, Jan Eustergerling und Karin Schröder drei renommierte Künstler gewinnen. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 3. November sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Bürger- und Kulturverein Altes Zollhaus will an eine Tradition anknüpfen. Bis 2012 veranstalteten Dascha und Lutz Grözinger in ihrem Alten Zollhaus Kunstausstellungen. Sie öffnen nun zweimal jährlich im Gemeindehaus neben der Kirche.

Sehr unterschiedliche Kunst

Der Verein erläutert: „Wir freuen uns sehr, mit Karin Schröder, Anne Brömme und Jan Eustergerling drei Künstler zu präsentieren, die sehr unterschiedlich arbeiten, so dass eine spannende Zusammenschau entsteht.“ Jan Eustergerling kommt aus Mainz, lebt aber seit vielen Jahren im Raum Hamburg. Kunst, Musik und Grafik sind seine Leidenschaften. Als Künstler arbeitet er viel mit Tusche, Tinte, Aquarell in allerlei Formaten, ist fasziniert von Strukturen, von der Gemeinsamkeit von Landschaft und Architektur, von Weite, Rhythmus, von Dynamik und Gegendynamik.

Karin Schröder stellte bereits im Rahmen des Schönberger Musiksommers aus. Quelle: Dirk Hoffmann

Karin Schröder wurde in Rendsburg geboren, hat in Berlin Modedesign studiert und lebt seit einigen Jahren als freischaffende Künstlerin in Carlow. Sie sucht die Verbindung zwischen Zwei- und Dreidimensionalität mittels Fäden und Gestricktem in der Zeichnung und der Installation. Ihre Zeichnungen aus der Serie „Verzweigungen“ sind durch Arbeiten mit Zweigen entstanden.

Die in Halle/Saale aufgewachsene und an Burg Giebichenstein ausgebildete Künstlerin Anne Brömme lebt in Hannover. In den letzten Jahren beschäftigte sie sich viel mit musikalisch-bildnerischen Improvisationen in Zusammenarbeit mit Musikern. Sie arbeitet mit Mischtechniken inklusive Monotypie und Radierungen und wandte sich jüngst auch wieder dem Aktzeichnen zu.

Verein plant weitere Veranstaltungen

Die Kunstausstellung soll der Auftakt zahlreicher Veranstaltungen des Bürger- und Kulturvereins sein, die der Begegnung und dem Austausch dienen. Am Tag des offenen Denkmals hatte der Verein eine Sammlung von Wünschen der Lüdersdorfer Bürger initiiert. Er erklärt: „Diese Ideen bilden die Grundlage für die weiteren, teilweise noch für dieses Jahr geplanten, Veranstaltungen.“ Filmabende, Vorträge und regelmäßige Stammtische zu gesellschaftlichen und politischen Themen gehören ebenso dazu wie eine generationenübergreifende Naturwerkstatt und vieles mehr.

Von Jürgen Lenz