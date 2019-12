Grevesmühen

Die Stadt ohne Watt, wie sich Grevesmühlen nennt, feilt weiter an ihrem Image. Die Stadtwerke investieren weiter in den Klimaschutz und das große Ziel, eine energieautarke Kommune zu schaffen, die soviel Energie produziert, dass sie sich allein versorgen kann. Das könnte Grevesmühlen zwar theoretisch bereits jetzt schon, allerdings noch nicht rund um die Uhr. Nun erweitern die Stadtwerke die Wärmespeicherkapazität der beiden Biogasanlagen am Degtower Weg.

Für die Errichtung und Integration von Wärmespeichern im Zuge der Flexibilisierung des dortigen Blockheizkraftwerks erhalten die Stadtwerke Grevesmühlen einen Zuschuss in Höhe von 81 714,49 Euro. Das teilt das Energiemninisterium mit. Die Gesamtkosten betragen rund 430 000 Euro. Die Fördermittel aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) dienen der Förderung von Projekten zur Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz gemäß der Klimaschutz-Förderrichtlinie Unternehmen.

Die Stadtwerke Grevesmühlen betreiben zwei Biogasanlagen, zwei Erdgas-Blockheizkraftwerke mit Kesselanlagen und ein knapp elf Kilometer langes Fernwärmenetz. Die Wärme wird in das Fernwärmenetz der Stadtwerke eingespeist. Die Biogasanlage 2 wurde bereits im Juni mit neuen Wärmespeichern flexibilisiert (Foto). Nun soll die Biogasanlage 1 folgen. Geplant ist die Errichtung von vier zusätzlichen Druckwärmespeichern mit einer Speicherkapazität von etwa 11 600 Kilowattstunden Strom, die direkt in das Fernwärmenetz eingebunden werden.

Durch das Vorhaben können jährlich knapp 500 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden und erneuerbare Energien effizient zur Wärmeversorgung genutzt werden. Die Stadtwerke Grevesmühlen würden mit ihrer Ausrichtung der Strom- und Wärmeversorgung eine Vorreiterrolle in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen, teilt das Ministerium mit.

Von Michael Prochnow