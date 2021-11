Grevesmühlen

Das nennt man eine Win-Win-Situation. Die Stadt Grevesmühlen hat einen prächtigen Weihnachtsbaum für ihren Marktplatz bekommen und eine Familie in Mallentin muss sich keine Sorgen mehr machen, dass der riesige Baum bei einem Sturm umkippt. Brigitte Jensen spendet die Nordmanntanne. Sie ist froh, dass die Aktion geklappt hat.

„Der Baum ist gut 30 Jahre alt“, erklärt die Mallentinerin. Ein ausgebildeter Mitarbeiter der Forst pflanzte ihn damals im Garten. Der Baum wuchs und wuchs. Schließlich war er zu groß.

Die Nordmanntanne aus Mallentin schmückt jetzt den Marktplatz in Grevesmühlen. Quelle: Jürgen Lenz

Brigitte Jensen sprach einen Gemeindearbeiter an, fragte, ob er weiß, wie sie mit dem Problem umgehen kann. Der Arbeiter wandte sich an Manuela Harder, Leiterin des städtischen Bauhofes. Sie fuhr nach Mallentin und erkannte: Hier steht ein prächtiger Weihnachtsbaum für den Markt in Grevesmühlen. Mitarbeiter des Bauhofes sorgten dafür, dass er sicher durch die Stadt transportiert und aufgestellt wurde.

Das traditionelle vorweihnachtliche Straßenfest wird er allerdings nicht schmücken. Es fällt in diesem Jahr aus. Hauptgrund ist die aktuelle Infektionslage.

